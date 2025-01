Ronaldo all’Al Nassr fino al 2026 con un contratto da emiro: 5% della proprietà del club e 15 milioni al mese

Sarà quindi proprietario (di minoranza) della squadra. Rinnovo fino al 2026 a 183 milioni di euro, è il calciatore dallo stipendio più alto in tutto il mondo

Cristiano Ronaldo rimane ancora per un altro anno, almeno, all’Al Nassr. Se già è il giocatore più pagato al mondo, con il nuovo rinnovo fino al 2026 è difficile pensare a un calciatore che arriverà a guadagnare quanto lui. Il club saudita lo ha convinto a rinnovare offrendogli il 5% della proprietà del club e e 550 mila euro al giorno, che per una stagione equivale a circa 138 milioni di euro.

Ronaldo sarà il proprietario (di minoranza) dell’Al Nassr

A spiegare meglio al trattativa è Marca:

“Cristiano Ronaldo continuerà a giocare in Arabia Saudita ancora per una stagione e lo farà con un contratto finanziariamente irrinunciabile. Il portoghese si appresta a diventare proprietario della squadra, con una partecipazione esigua, ma che dimostra la fiducia riposta in lui. I vertici del club, nel tentativo di dimostrare la loro ammirazione e il loro grado di soddisfazione per quanto CR7 sta facendo dal suo arrivo a Riad, gli hanno offerto il 5% della proprietà del club“.

«Per me è un onore che il campionato stia crescendo e che tanti fuoriclasse arrivino a renderlo ancora migliore e più competitivo», ha dichiarato Ronaldo.

Non avrà “solo” il 5% del club. Ma nel rinnovo è compreso anche un contratto da “183 milioni di euro, cioè 15,25 milioni al mese, 3,8 alla settimana e 550.000 al giorno, il che lo rende il calciatore allo stipendio più alto dei calciatori di tutto il mondo“.

