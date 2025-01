Il Napoli è partito da 45 milioni per Garnacho e può ulteriormente aumentare l’offerta. Jack piace a Roma e Atalanta

Occhio a Raspadori, il suo sacrificio aumenterebbe il tesoro per arrivare a Garnacho (Pedullà)

Alfredo Pedullà scrive che è Garnacho la prima scelta di Antonio Conte per il post Kvaratskhelia.

Il giornalista esperto di mercato racconta la trattativa e il potenziale ruolo di Raspadori:

Il Napoli è partito da 45 milioni di euro, come già raccontato, può e deve alzare ulteriormente. Manna si trova a Milano e ci potrebbe essere anche il club inglese, impegnato anche su altri tavoli. Occhio agli incroci: il Manchester United sa che per prendere Dorgu dal Lecce dovrà fare uno sforzo importante e quindi servirebbe fare cassa, a meno che non si pretenda di allargare sempre e solo i cordoni della borsa. Anche gli azzurri, però, sono sulle tracce dell’esterno del club salentino per giugno. Occhio anche alla posizione di Raspadori: l’attaccante non è felicissimo di fare da comparsa a Napoli anche se il suo atteggiamento è stato fin qui altamente professionale. Ma una sua eventuale cessione (avevano sondato Atalanta e Roma) permetterebbe di aumentare il tesoretto in direzione Garnacho.

Scrive Alfredo Pedullà che il gol al Venezia non ha cambiato la situazione di Raspadori al Napoli. Il calciatore non è soddisfatto e la situazione è da monitorare anche se Conte lo considera incedibile.

Scrive Alfredo Pedullà:

La pratica Giacomo Raspadori sarebbe stata risolta dopo il gol contro il Venezia da subentrato, un tiro da tre punti e grande soddisfazione. In realtà, pur non avendo intenzione di andare in rotta di collisione con il club, non è troppo contento della piega che sta prendendo la stagione. Quindi non possiamo garantire al cento per cento che non ci saranno novità: Conte lo ritiene intoccabile, ma in una recentissima conferenza stampa ha aggiunto che non ha intenzione – vedi vicenda Kvaratskhelia- di trattenere gente controvoglia. Ricordiamo che Raspadori piace alla Roma, dalla scorsa estate c’è l’Atalanta mentre la Juve ha virato su un altro obiettivo (Kolo Muani).

Pedullà scrive anche che va tenuto sotto controllo la pratica Ngonge che piace al Verona e al Bologna.

