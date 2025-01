Rashford alla fine dovrà farsi andar bene lo United, era conteso da Dortmund e Milan (The Guardian)

“Amorim diceva di averlo escluso per ‘ragioni di allenamento’, l’inglese sarebbe soddisfatto di un’eventuale permanenza”

Marcus Rashford molto probabilmente rimarrà in Premier. Lo voleva il Milan, poi il Napoli, poi la Juve, poi il Dortmund, poi il Barcellona. È stato sul taccuino di molti – in effetti è un gran bel giocatore – per tre settimane, ma per diverse ragioni lo United ha preferito tenerselo. Sia perché non si sono create effettivamente le condizioni adatte per la cessione e sia (forse) perché i Red Devils hanno venduto Antony e stanno vendendo Garnacho (al Chelsea?). Ne parla il The Guardian.

Rashford sta accettando l’idea di dover restare a Manchester un’altra stagione (The Guardian)

Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano inglese:

“Marcus Rashford accetta che potrebbe dover restare al Manchester United per il resto della stagione dopo non essere riuscito a ottenere un trasferimento nelle prime tre settimane e mezza della finestra di mercato. Mancano undici giorni interi di finestra e l’attaccante è intenzionato a rendersi disponibile finché sarà al club.

L’inglese non gioca per lo United dal 12 dicembre e cinque giorni dopo ha detto di essere «pronto per una nuova sfida» dopo che Ruben Amorim lo ha escluso dalla squadra per la vittoria per 2-1 al Manchester City. Rashford non ha problemi con Amorim, che ha detto che il nazionale inglese è stato escluso per “ragioni di allenamento”, e sarebbe felice di giocare di nuovo per lo United. Mercoledì, Rashford si è allenato di nuovo con la squadra ed è apparso soddisfatto, scherzando con i compagni di squadra mentre Amorim supervisionava la preparazione per la visita dei Rangers in Europa League.

Ha deciso di non trasferirsi definitivamente in Arabia Saudita, dove diversi club erano interessati, e sono state esplorate altre opzioni. Un prestito al Borussia Dortmund è stato bloccato a causa del potenziale costo. Lo United vuole che il Dortmund paghi una quota dello stipendio di Rashford di £ 365.000 a settimana. Il Dortmund ha anche Jamie Gittens, che gioca nella posizione preferita di Rashford, quella di ala sinistra.

Un prestito al Milan si è rivelato impraticabile perché stanno ingaggiando Kyle Walker dal Manchester City fino alla fine della stagione. Il Milan è riuscito a reclutare solo un giocatore britannico nella finestra di mercato in base a una regola relativa alla Brexit. Il Barcellona avrebbe mantenuto un interesse per il 27enne, ma le sue difficoltà finanziarie rendono un accordo particolarmente difficile e dovrebbero prima effettuare delle vendite.

Rashford è stato incluso nei convocati una sola volta da quando è stato ‘escluso’, ovvero per la sconfitta per 2-0 dello United contro il Newcastle il 30 dicembre, sebbene fosse un sostituto inutilizzato. Si pensa che Amorim stia pensando di richiamarlo per la visita dei Rangers”.

ilnapolista © riproduzione riservata