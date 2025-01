Raphinha: «Se fossi in un altro club e vivessi la situazione di Pau e Olmo, ci penserei prima di venire»

In conferenza: «È una situazione piuttosto complicata. Non sappiamo se possiamo contare su di loro»

Anche Raphinha, attaccante del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa sul caso Dani Olmo. Il brasiliano è stato piuttosto schietto:

«Se fossi in un altro club e vedessi la situazione di Pau e Dani, ci penserei prima di venire».

Raphinha: «È una situazione piuttosto complicata. Non sappiamo se possiamo contare su di loro»

«È una situazione piuttosto complicata», ammette Raphinha. «I giocatori non vogliono mai vivere questi momenti, sono complicati per noi e per loro. Stiamo cercando di rendere le cose non così difficili per loro. Non sappiamo se possiamo contare su di loro oppure no … Ci auguriamo che i responsabili riescano a risolvere il problema il prima possibile. Ho detto i responsabili, non il club».

E se fosse al posto di Olmo? La situazione può influenzare gli altri?

«Sì, non posso dire di no. Mentirei e non mi piace mentire. Se fossi in un altro club e vivessi la situazione di Pau e Dani, forse penserei se sarebbe meglio essere qui. Quando sono arrivato qui conoscevo la situazione del club».

Pensi che Dani Olmo o Pau Víctor finiranno per giocare in questa Supercoppa?

«Non credo che accadrà domani, ma aspetteremo. L’unica cosa che possiamo fare adesso è aspettare».

Ti trovi in ​​una situazione scomoda a causa del ‘Caso Olmo’?

«Come ho detto prima, non è così facile per noi non avere due giocatori molto importanti per noi. Sono migliorati molto. Dani Olmo è un ottimo giocatore, certo che ci manca. Ma dobbiamo continuare. Naturalmente influirà, ma questo ci darà l’opportunità di essere più uniti come squadra. Dobbiamo dimostrare che siamo una squadra».

Questa situazione può influenzare altri giocatori che potrebbero firmare per il Barcellona?

«Non lo so. Quello che posso dire è che sappiamo qual è la situazione e quanto è immenso questo club. Quando lo sai, firmi qualunque cosa accada. È fenomenale poter lavorare con persone così».

