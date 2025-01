Flick: «Olmo e Pau Victor non potranno giocare la semifinale di Supercoppa»

In conferenza: «Non so se il caso influenzi gli altri giocatori. L’assenza di Olmo ci darà l’opportunità di dimostrare che siamo una squadra»

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato del caso Dani Olmo in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao.

Flick: «Non so se il caso influenza gli altri giocatori»

«Giocare contro l’Athletic è sempre difficile. Sono un’ottima squadra, hanno ottimi giocatori e un’ottima filosofia. È un piacere vederli giocare. Hanno giocatori molto veloci e fanno molto bene. Sarà una partita molto bella».

Pensi che Dani Olmo o Pau Víctor finiranno per giocare in questa Supercoppa?

«Non credo che accadrà domani, ma aspetteremo. L’unica cosa che possiamo fare adesso è aspettare».

Ti trovi in ​​una situazione scomoda a causa del ‘Caso Olmo’?

«Come ho detto prima, non è così facile per noi non avere due giocatori molto importanti per noi. Sono migliorati molto. Dani Olmo è un ottimo giocatore, certo che ci manca. Ma dobbiamo continuare. Naturalmente influirà, ma questo ci darà l’opportunità di essere più uniti come squadra. Dobbiamo dimostrare che siamo una squadra».

Questa situazione può influenzare altri giocatori che potrebbero firmare per il Barcellona?

«Non lo so. Quello che posso dire è che sappiamo qual è la situazione e quanto è immenso questo club. Quando lo sai, firmi qualunque cosa accada. È fenomenale poter lavorare con persone così».

Lamine Yamal è ristabilito?

«Credo che si sia allenato tre o quattro volte. E’ pronto, potrà giocare domani».

Cosa significherebbe vincere questa Supercoppa?

«Sento che la squadra è pronta e ha la forza per concentrarsi solo su questo. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani e vincerla. Alla fine, quando vinciamo i titoli, per noi è molto importante e significa molto. Noi sono pronti a dimostrarlo facendo un’ottima partita».

Nico Williams è dubbio per domani:

«Non lo sapevo, grazie mille per l’informazione. Hanno una grande squadra, non dipendono da un solo giocatore».

