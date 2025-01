Skriniar in Turchia, Danilo in Brasile e Conte sarà costretto a tenersi Rafa Marin (che non vuole)

Ne scrive Moretto su Relevo. L’allenatore vuole 4 centrali e ha bloccato fino a sabato la cessione al Villarreal del difensore spagnolo

Rafa Marin per ora non lascerà Napoli. Sia Relevo che Di Marzio e anche Fabrizio Romano avevano parlato di una sua cessione praticamente fatta al Villarreal, dato che il calciatore praticamente non è mai stato utilizzato – per motivi chiari – da Conte, che gli ha preferito Juan Jesus in assenza di Buongiorno ma che gli avrebbe preferito lo stesso il brasiliano pure in assenza di Rrahmani, rischiando un mancino a destra. Insomma, Conte non lo vuole. Proprio Matteo Moretto (Relevo) però oggi ha parlato del fatto che la cessione agli spagnoli del sottomarino giallo si sia improvvisamente arenata a causa delle occasioni perse su Skriniar (che andrà al Fenerbahce) e Danilo.

Rafa Marin al Villarreal entro tre giorni, altrimenti resta (Relevo)

Di seguito quanto scrive il giornalista esperto di mercato:

“Tre giorni. 72 ore. Questo è il tempo che il Villarreal si è dato per provare a trovare un accordo con il Napoli per Rafa Marín . Quando tutto sembrava finalizzato alla partenza dell’ex giovane del Real Madrid, diretto a Castellón , la squadra partenopea ha bloccato la trattativa.

Marín e Villarreal hanno un accordo chiuso dall’inizio di gennaio e tutto sembrava finalizzato a vedere il calciatore vestire la maglia della squadra di groguet. Quanto accaduto con la sostituzione di Marín al Napoli, però, ha cambiato completamente il panorama e ha tinto di incertezza il futuro del mercato.

La squadra del Sud aveva puntato il radar su Danilo , ex calciatore del Real Madrid e attualmente nelle fila della Juventus, in sostituzione di Marín. Il giocatore brasiliano ha però detto no all’offerta del club guidato da Antonio Conte e ha anteposto quella del Flamengo a quella del Napoli.

Il rifiuto del brasiliano ha spinto Conte e il Napoli a bloccare la partenza del calciatore spagnolo quando tutto lasciava presagire un suo approdo al Villarreal. Questa manovra ha fatto reagire la squadra gialla, che si è data tempo fino a sabato prossimo per provare a risolvere la situazione, prima di cambiare obiettivi.

La svolta provocata da Danilo ha cambiato la situazione, ma ciò non significa che il Villarreal abbia escluso l’arrivo di Marín , che ha giocato appena 180 minuti con la squadra italiana, che aveva optato per lui l’estate scorsa dopo la sua buona stagione all’Alavés. I negoziati continuano, ma ora lo fanno con una scadenza per chiuderli”.

