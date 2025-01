Olmo paga la pessima gestione del club, si chiederà cos’abbia fatto per meritarsi questo (Marca)

“Addirittura il pubblico lo fischia mentre non ha nessuna colpa. Già in estate il suo tesseramento era un problema, ora è perfino infortunato”

Marca analizza la situazione legata ad Olmo che ha tanto fatto parlare di sé il Barcellona e più in generale la Liga. Il club blaugrana ha seri problemi finanziari che si riflettono – soprattutto anche grazie alle regole vigenti in Spagna in materia – sulla possibilità di tesserare giocatori forti, i cui cartellini sono stati lautamente pagati e gli stipendi idem. È stato questo il caso clamoroso del trequartista spagnolo, che era stato acquistato normalmente dal Barcellona il 9 agosto per poi iniziare una parabola discendente dal punto di vista emotivo e finanziario fino ad arrivare alla possibilità di essere escluso dalla squadra e dal campionato a causa dei demeriti del suo club.

Dani Olmo si chiederà cosa abbia fatto di male per meritarsi questo (Marca)

Di seguito un estratto dell’analisi o ricostruzione degli eventi da parte del quotidiano madrileno:

“Il club aveva già problemi per l’ingresso di Olmo nel mercato estivo. È riuscito a risolverlo perché Christensen ha riportato un infortunio a lungo termine, ma si trattava di una registrazione con una data di scadenza perché terminava a dicembre e la procedura doveva essere rinnovata. Nel frattempo Olmo ha iniziato molto bene con la squadra, adattandosi molto rapidamente e con un’efficienza di punteggio molto elevata.

I problemi si sono ripresentati a metà dicembre quando sono ricominciate le discussioni sul tesseramento del giocatore. Si prevedevano problemi perché l’accordo con Nike non era stato raggiunto né uno sponsor sembrava pagare la parte corrispondente ai Barça Studios. La registrazione stava diventando complicata e ciò avrebbe potuto incidere negativamente sul giocatore le cui prestazioni non erano così buone in quel momento.

Gli eventi sono precipitati negli ultimi giorni di dicembre quando era chiaro che c’erano molte opzioni per non riuscire a registrarlo con il logico nervosismo del giocatore e di tutti coloro che lo circondavano, immersi in una situazione in cui non avevano alcuna responsabilità. E i presagi peggiori si sono confermati perché il giocatore non è riuscito a tesserarsi entro i termini e lo ha potuto fare solo grazie a misure precauzionali arrivate giorni dopo.

Una situazione che ha provocato un enorme rifiuto da parte degli altri club. E molti di loro si sono mobilitati, come nel caso del Getafe, i cui tifosi hanno esposto striscioni contro il Barcellona al loro arrivo al Colosseo. Ma c’è di più, il pubblico fischia Olmo ogni volta che tocca la palla durante la partita. Non era la prima volta che accadeva perché nella finale di Supercoppa il calciatore ha dovuto sopportare anche i fischi quando non aveva colpa di nulla.

Lo spagnolo paga la pessima gestione del club. E questo ha generato un’ulteriore tensione che avrebbe potuto incidere su questo nuovo infortunio che ha avuto e per il quale non giocherà più fino alla partita contro l’Alavés se tutto andrà bene. L’ipotesi di un suo rientro contro l’Atalanta è praticamente esclusa”.

