Ngonge, due club francesi interessati a lui oltre Bologna e Verona (Schira)

Il suo agente è attualmente a Milano per parlare con il ds del Napoli Manna.

Cyril Ngonge è uno dei partenti in casa Napoli per il mercato di gennaio. Diverse squadre si sono mostrate interessate a lui e non solo in Italia. Il belga era arrivato in casa azzurra lo scorso inverno per circa 20 milioni, ma con lo scarso minutaggio avuto, non è riuscito a dimostrare le sue potenzialità.

Due club francesi interessati a Ngonge, oltre Bologna e Verona

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira:

L’agente di Cyril Ngonge (William D’Avila) è attualmente a Milano per parlare con il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna del futuro dell’ala. Bologna e Verona sono interessati a Ngonge in prestito. Anche due club francesi hanno chiesto informazioni su di lui.

Cyril #Ngonge’s agent (William D’Avila) is currently in Milan to talk with #Napoli’s sports director Giovanni Manna about the future of the winger. #Bologna and #Verona are interested in Ngonge on loan. Two french clubs have also asked info for him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2025

Il belga sta aspettando di capire quale sarà il suo futuro

Scriveva la Gazzetta prima di Fiorentina-Napoli:

Leonardo Spinazzola toglie il completino dalla valigia, esce per un attimo dal mercato, mette assieme ciò che ricorda del suo passato remoto da laterale offensivo e soprattutto prende aria, avendo messo assieme 34’ nelle ultime dieci di campionato e, complessivamente, 269’ da agosto in qua. Ngonge resta al fianco dell’allenatore, aspettando che qualcosa succeda in questo mese a stand aperti; Raspadori può galleggiare nel suo part-time e per dare elasticità, su quella prateria, ci va Spinazzola.

