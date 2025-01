Napoli tra le squadre interessate a Payero dell’Udinese per l’estate (Messaggero Veneto)

Il centrocampista argentino è monitorato anche da Lazio e Atletico Madrid. Lo scorso anno, 2 gol e 3 assist coi bianconeri.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto, il Napoli è tra le squadre interessate al centrocampista Payero dell’Udinese per l’estate. L’argentino quest’anno sta trovando poco spazio nei bianconeri, mentre nella scorsa stagione aveva collezionato 2 gol e 3 assist in 29 presenze.

Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:

Sta correndo la notizia dell’interessamento dell’Udinese per Bruno Zapelli, centrocampista italo-argentino classe 2002 dell’Atletico Paranense. Gli emissari bianconeri sono pronti a coprire le spalle nel caso in cui un altro argentino, Martin Payero, dovesse lasciare Udine in estate, con Napoli, Lazio e Atletico Madrid interessate.

Il Napoli si è inserito nella corsa a Jacopo Fazzini, centrocampista offensivo classe 2002 cresciuto ed esploso all’Empoli. Lo conferma anche il giornalista di Relevo Matteo Moretto che su X scrive:

“Fazzini-Lazio, non c’è accordo tra club. In questo momento l’Empoli è in contatto costante con il Napoli. Dialoghi in corso“.

Che il centrocampista sia al centro di discorsi di mercato lo conferma anche D’Aversa, allenatore dell’Empoli, in conferenza stampa. Secondo lui, il ragazzo è distratto da queste voci di mercato. Su di lui ci sono quindi Lazio e Napoli, con la squadra di Antonio Conte in questo momento in vantaggio su quella di Baroni.

«Fazzini? Jacopo non è convocato per Venezia perché ha mostrato perplessità e poca convinzione durante la settimana, inclusa questa mattina. Con la società, abbiamo deciso di rispettare anche la sua volontà. Per me, servono giocatori totalmente concentrati per ottenere un risultato positivo a Venezia».

