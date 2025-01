Napoli, Ndoye del Bologna rimane l’opzione last minute (Sportmediaset)

Il giocatore non vorrebbe lasciare il suo club, ma se Garnacho o Adeyemi risultassero inavvicinabili, Manna potrebbe optare per lo svizzero.

Il Napoli sta continuando a cercare il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, che nei giorni scorsi ha firmato con il Psg. Le trattative per Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi non si sbloccano ancora, e quindi rimane sullo sfondo Dan Ndoye del Bologna, sicuramente un low cost rispetto ai primi due.

Resta viva l’opzione last minute Ndoye per il Napoli

Come riportato da Sportmediaset:

Manna sta provando a tenere aperta la porta che conduce a una terza opzione. Si tratta di quella di Dan Ndoye, talento svizzero che si sta mettendo in mostra con la maglia del Bologna. Il giocatore ha detto che non vorrebbe cambiare squadra, almeno per ora, ma il Napoli è pronto a un assalto last minute nel caso in cui Garnacho e Adeyemi risultassero inavvicinabili. Conte dal canto suo non spinge per avere un rinforzo a ogni costo, ma l’impressione è che qualcuno arriverà.

Gli azzurri non spenderanno 70 milioni per l’esterno

Scrive la Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano:

Al mercato le palle sono avvelenate, bisogna mettere d’accordo varie teste – chi compra, chi vende, chi dovrebbe giocare e chi gestisce gli atleti – per accorgersi che il tempo sta scadendo, i minuti volano e la clessidra ha consumato i suoi granellini di sabbia. In compenso, ci sono settantacinque milioni di euro, li ha lasciati Kvara in eredità prima di andarsene a Parigi, e comunque non è il caso di sprecarli: il danaro va rispettato e il Manchester United, che già vive in un mondo dorato a parte, farà bene a rassegnarsi e a rinunciare all’idea di poterne prendere una settantina per Alejandro Garnacho (20). Il Napoli sta lì, ha riattivato i colloqui, ha ribadito che su quella cifra non si discute, che sì, ci stanno gli sforzi, che arriverebbe – ma dandosi del tutto – sino a 50, non un pound in più e semmai uno in meno, e se vogliono si può ricominciare.

