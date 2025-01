Ci sono i 75 milioni di euro, li ha lasciati Kvara in eredità. Ma non è il caso di sprecarli: il danaro va rispettato. Il Napoli arriva a 50

Garnacho, il Manchester United si rassegni: il Napoli 70 milioni non li spende (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano:

Al mercato le palle sono avvelenate, bisogna mettere d’accordo varie teste – chi compra, chi vende, chi dovrebbe giocare e chi gestisce gli atleti – per accorgersi che il tempo sta scadendo, i minuti volano e la clessidra ha consumato i suoi granellini di sabbia. In compenso, ci sono settantacinque milioni di euro, li ha lasciati Kvara in eredità prima di andarsene a Parigi, e comunque non è il caso di sprecarli: il danaro va rispettato e il Manchester United, che già vive in un mondo dorato a parte, farà bene a rassegnarsi e a rinunciare all’idea di poterne prendere una settantina per Alejandro Garnacho (20). Il Napoli sta lì, ha riattivato i colloqui, ha ribadito che su quella cifra non si discute, che sì, ci stanno gli sforzi, che arriverebbe – ma dandosi del tutto – sino a 50, non un pound in più e semmai uno in meno, e se vogliono si può ricominciare.

Manna: «Garnacho e Adeyemi non sono gli unici che ci interessano. Rispetteremo i nostri parametri salariali»

A Dazn è intervenuto Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli

A che punto è il mercato?

«Garnacho e Adeyemi ci interessano, ma non sono gli unici. Cercheremo di valutare le diverse opportunità. Non pagheremo prezzi fuori mercato, vogliamo fare il possibile per sostituire Kvara, rispetteremo i nostri parametri».

Adeyemi è quindi meglio sotto questo punto di vista?

«Dobbiamo rispettare i parametri anche salariali. Vedremo che succede anche nei prossimi giorni. Non vogliamo dare aspettative elevate ai tifosi, ma sicuramente miglioreremo».

Ci sono giocatori che possono contendere il posto a questi undici titolari?

«Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi. Abbiamo sempre detto che questo è un percorso e se vogliamo arrivare ad ambire in Italia e poi in Europa, la squadra va migliorata. Non so se lo faremo ora o a luglio, ma la miglioreremo».

Adeyemi ha avuto un contatto diretto con Conte al telefono

Il mercato del Napoli si è complicato, scrive il Corriere dello Sport, dopo la partenza di Kvara e il club lavora negli ultimi giorni di gennaio per chiudere un sostituto all’altezza, come vuole Conte.

L’affare Garnacho è sempre più complesso, sia per la distanza economica che resta sia perché il Chelsea comincia a fare molto seriamente per l’argentino, ventenne che Amorim ha schierato dal primo minuto in Europa League contro i Rangers. Il ds Manna ha tenuto vivi i contatti anche ieri, ma l’offerta non cambia. Lasciando campo sicuramente più libero per Adeyemi, 23 anni, vecchio obiettivo che anche il Napoli aveva provato ad avvicinare qualche settimana fa, riscontrando chiusura.

