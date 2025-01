Napoli e Chelsea si contendono Garnacho: i Blues possono cedere Nkunku per finanziarlo (L’Equipe)

I dirigenti del club londinese hanno in programma un nuovo incontro con lo United; se cedessero il francese, potrebbero spendere gli 80 milioni richiesti

Oltre al Napoli, anche il Chelsea è su Alejandro Garnacho. L’argentino vorrebbe essere ceduto dallo United per una cifra abbastanza alta, che i Blues potrebbero permettersi.

Napoli e Chelsea si contendono Garnacho: i Blues possono spendere 80 milioni

Secondo quanto riportato da L’Equipe:

I Red Devils vorrebbero separarsi da Marcus Rashford (27 anni), ma ci sono offerte anche per Alejandro Garnacho (20 anni). Entrambi sotto contratto fino al 2028. Il fuoriclasse argentino è corteggiato dal Napoli ma anche, e soprattutto, dal Chelsea. I Blues hanno discusso per diversi giorni per trovare una soluzione con il Manchester United. I dirigenti del club londinese hanno in programma di tornare alla carica nelle prossime ore. La richiesta dello United è sugli 80 milioni e il Chelsea potrebbe avere quei soldi se riuscisse a cedere Nkunku.

Il CorSera con Monica Colomba scrive della situazione di mercato del Napoli. Il club è ancora alla ricerca di un sostituto che prenda il posto di Kvaratskhelia. O quanto meno che possa essere una valida alternativa a Neres. L’obiettivo rimane Garnacho nonostante le alte pretese dello United. De Laurentiis, presidente azzurro, tuttavia confida che il club inglese abbassi le pretese per l’argentino.

Il Napoli non ha perso le speranze di arrivare a Garnacho nonostante le richieste proibitive dello United. De Laurentiis confida che si abbassino le pretese dei Red Devils, tanto più che ieri hanno concluso un’operazione storica per il Lecce. L’esterno danese dei salentini, scoperto da Pantaleo Corvino, è stato ceduto per 38 milioni (fra parte fissa e bonus) agli inglesi. Un vero capolavoro.

