Sudakov è il prescelto a centrocampo in caso di partenza di Raspadori a gennaio (Tmw)

“Se partisse Raspadori, l’idea di Manna sarebbe quella di andare a prendere un centrocampista offensivo oltre al difensore centrale”

Il Napoli si muove sul mercato in modo molto attento in queste prime fasi: Conte ha chiaramente dichiarato che le sue intenzioni sono quelle di mantenere la rosa identica dal punto di vista almeno numerico, consentendo così di avere ancora ritmi alti in allenamento e poter continuare con un gruppo folto. La redazione di Tuttomercatoweb oggi ha fatto il punto non soltanto sulla questione difensore ma anche sull’ipotesi dell’arrivo di un centrocampista – in questo caso il già cercato Sudakov dello Shakhtar – nel caso di partenza di Raspadori o di Folorunsho.

Il Napoli cerca una mezz’ala, tentativo per Sudakov (Tmw)

Di seguito quanto si legge sul noto portale:

“Non solo il difensore centrale, vera e propria priorità di questo mercato gennaio. Nella testa del Napoli c’è anche l’idea di acquistare una mezzala offensiva, a maggior ragione se dovesse partire Giacomo Raspadori. E il club azzurro è pronto a tornare alla carica per Georgiy Sudakov, trequartista classe 2002 di proprietà dello Shakhtar Donetsk che era finito nel radar della società partenopea già nei mesi scorsi. Sudakov si è affermato come uno dei giovani più promettenti del calcio ucraino nelle ultime due stagioni. Nel 2022/23 ha collezionato prestazioni di alto livello, contribuendo alla vittoria del campionato ucraino con 7 gol e 9 assist […]

Ora è il sogno di mezz’inverno del Napoli. Già in questa sessione di mercato di gennaio il club azzurro farà un tentativo per portare l’ucraino all’ombra del Vesuvio. Non sarà semplice, considerando la concorrenza folta (nei mesi scorsi il giocatore era stato accostato a mezza Premier League) e il contratto che lo lega allo Shakhtar Donetsk fino al 2028. Ma il Napoli ci proverà, d’altronde i sogni sono fatti per essere inseguiti”.

ilnapolista © riproduzione riservata