Raspadori è fuori dal mercato, Conte lo aveva deciso prima del gol al Venezia (CorSport)

Conte sottolinea sempre un principio: Non si lasciano andare via giocatori di qualità senza la certezza di poterli rimpiazzare. Ora lavora alla metamorfosi di Jack

Finalmente Raspadori. Il Corriere dello Sport assicura che l’attacca/mezzala è fuori dal mercato. Conte ha trovato la sistemazione tattica che permette di sfruttare la qualità di Jack e aveva già deciso, prima del gol al Venezia, la permanenza del calciatore a Castel Volturno.

Raspa ha talento e qualità e Conte non lascia andare via i giocatori di qualità

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

“Il Napoli blinda Giacomo Raspadori: fuori mercato, non partirà a gennaio. Non sarà ceduto, non andrà in prestito e neanche entrerà in uno scambio con la Juve, la Roma o chissà chi altro. Non si muoverà per volere dell’allenatore, ovviamente. Il gol segnato domenica al Venezia non è stato decisivo: certo ha reso la vicenda più bella e romantica, ma il destino era già stabilito negli ultimi giorni, in virtù di un principio che Conte ha tenuto a sottolineare sempre.

Non si lasciano andare via giocatori di qualità senza la certezza di poterli rimpiazzare con altrettante stoffe pregiate. Raspa ha talento e colpi, però anche il problema di trovare continuità e di uscire una volta per tutte dagli equivoci tattici che lo tormentano da tempo”.

Conte ci sta lavorando. “Ha spiegato lui stesso di lavorare a una nuova soluzione tecnica, alla metamorfosi in una sorta di mezzala offensiva con il sangue del centravanti nelle vene“.

Conte: «Raspadori? I giocatori ce li stiamo inventando»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta per 1-0 contro il Venezia di Di Francesco.

Neres e Raspadori hanno fatto la differenza?

«Diciamo che Raspadori ce lo stiamo inventando come scelta, ci sto lavorando come interno di centrocampo. Aggiungere qualità in partite bloccato come oggi può rappresentare un’opzione importante. Sono contento per Jack che si allena in maniera molto seria e professionale. È un ragazzo che è coinvolto nel progetto e cui dà quella qualità e quei gol di cui abbiamo bisogno. Anche perché per vincere le partite non dobbiamo trovare dei gol, questo è fuori dubbio. Dobbiamo essere bravi a cercare delle soluzioni, questa di Jack l’andremo a definire anche perché lui si trova in quel ruolo.

Oggi se metti Neres, Politano, Lukaku e Raspadori aggiungi sicuramente qualità e gol. Sono contento per lui perché ne aveva bisogno e ne aveva bisogno lui. Dispiace essere arrivati allo 0-0 a dieci minuti dalla fine, sembrava una partita stregata, anche perché fai il 70% di possesso palla, sbagli un rigore e prendi un palo, non mi sarei meravigliato se ci fosse stata la beffa. Invece siamo stati bravi anche nella fase di non possesso. Se riuscissimo a fare qualche gol in più saremo tutti più sereni».

