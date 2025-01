Il Manchester United va a fondo, Amorim perde in casa col Brighton (1-3): Garnacho si mangia un gol

Per Amorim già sei sconfitte in undici partite. Il terzo gol del Brighton è tutto da ridere, errore imperdonabile di Onana

Il Manchester United cola a picco, perde 3-1 contro il Brighton ad Old Trafford. Sono finiti i tempi in cui il teatro dei sogni era un reale fortino per i Red Devils, che hanno pure perso quel fascino storico che un po’ imbambolava gli avversari. Oggi qualunque squadra di Premier League arriva al cospetto degli uomini del nuovo allenatore Amorim ed è convinta di poterli battere. E lo fa anche. Quest’anno sei sconfitte a Old Trafford, dieci in totale. Tredicesimo posto in classifica.

Ha giocato meno di un tempo per Garnacho inserito nel secondo tempo al posto di Mainoo in un tentativo disperato di riprendere il Brighton che ha praticamente dominato dall’inizio alla fine. Per l’argentino due occasioni, di cui una clamorosa sparata alle stelle all’89esimo.

Il Brighton espugna Old Trafford, Manchester a picco: la partita

La partita ha visto i Seagulls prendere il comando al 32esimo minuto con un gol di Danny Welbeck, ex giocatore dello United, su assist di Kaoru Mitoma. Nel secondo tempo, i Red Devils hanno trovato il pareggio grazie a un rigore trasformato da Bruno Fernandes, concesso dopo un fallo di Carlos Baleba su Joshua Zirkzee. Tuttavia, la gioia è stata di breve durata, poiché al 70′ Mitoma ha riportato in vantaggio il Brighton bel tiro. Un momento controverso si è verificato quando un gol di Joao Pedro del Brighton è stato annullato dal Var per un presunto fallo di van Hecke su Dalot nella fase di preparazione dell’azione.

Questa sconfitta si inserisce in un periodo difficile per il Manchester United, che aveva recentemente interrotto una serie di quattro partite senza vittorie con un successo contro il Southampton, grazie a una tripletta di Amad Diallo che era stato tanto osannato. In undici gare (esclusivamente prendendo in considerazione il campionato) Amorim ha ottenuto 11 punti. Appena tre le vittorie. Due i pareggi. E ben sei sconfitte. Ha vinto il derby contro Guardiola (che le stava perdendo tutte) e ha pareggiato benissimo a Liverpool, poi però ha perso in casa 3-0 col Newcastle, 3-2 con il Nottingham Forest e ancora 3-0 addirittura con il Bournemouth. Ha subìto 19 gol e ha portato lo United all’attuale tredicesimo posto (32 punti in 22 partite, 21 punti nelle prime 11 con Ten Hag ndr). Solo 13 invece i gol segnati, togliendo però la vittoria dell’1 dicembre per 4-0 e i 2 fatti a Liverpool parleremmo di 7 gol in 9 partite.

Questo il gol clamoroso dell’1-3 su errore del portiere, emblema della gara e del momento (va avanti da anni) dello United.

O GOL QUE O MANCHESTER UNITED TOMOU HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/QaeVviecAt — DataFut (@DataFutebol) January 19, 2025

Il Telegraph commenta il gol subito così: “Arriva un comodo cross e Onana lo rovescia, consentendo a Rutter di segnare. Oh cielo. Quello è probabilmente il momento della partita persa per lo United. Una mancanza di concentrazione forse. Imprescindibile”.

ilnapolista © riproduzione riservata