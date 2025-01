A Dazn: «Ora ci concentriamo su questa partita con la Fiorentina per fare meglio, loro hanno qualità e non sarà facile».

Stanislav Lobotka, centrocampista azzurro, ai microfoni di Dazn prima del match tra Fiorentina e Napoli.

Lobotka: «Sono contento di quanto abbiamo fatto nella prima parte di stagione»

Dopo il pareggio con la Juve, che Fiorentina ti aspetti?

«Loro hanno qualità, sappiamo non sarà facile. Vengono da partite positive, ma noi abbiamo lavorato al massimo per una giusta partita».

Conte ha detto che il Napoli non poteva fare meglio di così. Vi ha poi dato un bacio?

«Non ancora. Sono contento della prima parte di stagione e di cosa stiamo facendo. Ora ci concentriamo su questa per fare meglio».

Sul suo ruolo:



«Quello di dare il giusto bilanciamento tra le due fasi, tra gli attaccanti e i difensori, a quella che è la squadra. Cerco di fare il massimo per far sì che gli attaccanti possano avere la possibilità di creare occasioni e avere, allo stesso tempo, una buona difesa. Cerco di esser vicino a ogni compagno per aiutarlo, di fare il mio meglio possibile per la squadra.»

Ti senti uno dei migliori centrocampisti in Europa?



«So solo che per raggiungere questo livello bisogna esser sempre focalizzati al massimo, in ogni momento bisogna fare il meglio possibile per la squadra. In ogni attimo dico a me stesso di godermi il calcio, di divertirmi con questo gioco, me lo ripeto da giovanissimo e in questo spirito voglio aiutare l’allenatore e i compagni durante la gara.»

