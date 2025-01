Conte: «Me li bacio uno a uno questi ragazzi, per il lavoro e il senso di appartenenza dimostrato»

In conferenza: «Poi sicuramente ci aspettiamo più gol da parte di tutta la quadra. Perché arrivi e tante volte non finalizzi per quanto crei»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha elogiato in conferenza stampa il lavoro dei suoi ragazzi. Certamente la squadra può migliorare, ha bisogno di nuovi innesti che aggiungano qualità alla rosa. Tuttavia, per l’impegno, il lavoro e l’attaccamento alla maglia dimostrato, Conte bacerebbe uno ad uno tutti i ragazzi della rosa. Ognuno di loro, tutti loro, hanno contribuito al raggiungimento dei 41 punti in classifica.

Conte: «Sicuramente ci aspettiamo più gol da parte di tutta la quadra»

Il tiro da fuori può essere una soluzione. A questo Napoli manca un tiratore dalla distanza?

«Io quando parlo di percorso, di costruzione… è un po’ racchiuso in tutto questo discorso. Io ho preso questo progetto cercando di fare delle valutazione dal di fuori. Oggi da dentro ho valutazioni diverse. Quando si inizia un percorso dovete dare tempo. Non è che il club può prendere e mettere dentro altri 5-6 giocatori. Io vi trovo molto impazienti. Non è che uno può arrivare e… a parte che devi parlare con il presidente in tutto questo. Si, c’avrete ragione però ci vuole tempo, pazienza. Io non vedo né pazienza e né tempo. Si parla sempre di vincere e scudetto. Alcune cose poi le vedete voi e me le chiedete. Bisogna lavorare, nella costruzione c’è da aggiungere dei tasselli. Poi sicuramente ci aspettiamo più gol da parte di tutta la quadra. Perché arrivi e tante volte non finalizzi per quanto crei. Essendo all’inizio e in costruzione, sicuramente mancano dei tasselli. Cosa che altre squadre ce l’hanno, sono complete. Io me li bacio uno a uno questi ragazzi, per il lavoro, l’attaccamento e il senso di appartenenza che stanno dimostrando per il club».

ilnapolista © riproduzione riservata