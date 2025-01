Lo United interessato a Kvaratskhelia per gennaio, ma la trattativa è complicata (TeamTalk)

Nel georgiano vedono il perfetto sostituto di Rashford, che dovrebbe lasciare a breve il club. Anche il Liverpool monitora Kvara. Il Napoli ha però escluso una partenza a gennaio.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Rudy Galetti su TeamTalk, Manchester United e Liverpool stanno monitorando Khvicha Kvaratskhelia; i primi lo vorrebbero già a gennaio, ma la trattativa risulta essere complicata, dato che il Napoli non lo lascerà partire per ora.

Lo United interessato a Kvaratskhelia per gennaio, ma l’affare è complicato

Il portale scrive:

Il Manchester United vorebbe ottenere un accordo per Kvaratskhelia a gennaio, poiché anche il Liverpool continua a monitorare l’attaccante. Rimane un giocatore chiave per il Napoli, ma, allo stesso tempo, il suo futuro sta attirando un notevole interesse da parte dei top club in Premier League. Le recenti discussioni tra Manchester United e Napoli inizialmente si sono concentrate su Marcus Rashford e hanno incluso richieste sull’ala georgiana, che lo United vede come sostituto dell’inglese. Una partenza a gennaio è stata esclusa al momento e non è certo che lo United abbia poi bisogno di lui a giugno, visto che serve qualcuno urgentemente.

Se sono vere le insinuazioni che sembrano trapelare sulla Gazzetta c’è un caso Kvara. Il cui affaticamento muscolare lascia il sospetto di un malanno “politico”. Non vorrei che tra mancato rinnovo e bizze del giocatore si viaggi verso un caso Oshimen bis. E sarebbe davvero triste se la storia tra il Napoli e il campione affabile, gentile ed educato dovesse avere un brutto epilogo. Certamente la società ha peccato nel tempismo. Il contratto di Kvara andava rinnovato subito dopo la vittoria dello scudetto. Aspettiamo Manna alla sfida dei rinnovi – oltre Kvara ci sono Meret ed Olivera- per valutarne la caratura di dirigente.

