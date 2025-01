Tuttosport attacca la società: il caso Danilo, invece, è stato un goffo autogol della Juventus. Si può divorziare ma c’è modo e modo

La lettera di Danilo ha scosso i cuori juventini più delle ultime dieci partite di Motta messe insieme (Tuttosport)

Tuttosport mette in prima pagina la foto di Danilo col titolo “Grazie signor Danilo”. Il direttore Vaciago scrive di autogol della società. Ecco cosa scrive Vaciago:

Il problema è come si consumano, queste separazioni. Perché si può divorziare molto, ma molto meglio da un capitano, un giocatore che si è fatto amare dai compagni, adorare dai tifosi e – occhio! – è una persona intelligente (quindi capace di uscirne bene). Il caso Danilo, invece, è stato un goffo autogol della Juventus. E non perché doveva trattenerlo (quello era e resta un problema di Motta e Motta aveva deciso da settembre), ma perché la freddezza del distacco, trapelata da parte del club nei confronti di Danilo, ha deluso i tifosi e ha sorpreso (e in certi casi scombussolato) i compagni, colpiti che un trattamento simile fosse riservato a quello che fino a qualche mese prima era il loro leader e uomo fedele al club. Oltretutto, Danilo è uno che, alla fine, non ha neppure consumato il vendicativo sgarbo di andarsene al Napoli, ma ha scelto l’innocuo Flamengo, sfumando di tinte ancora più romantiche il suo tramonto juventino.

Danilo meritava un addio diverso

Insomma, meritava qualche coccola in più e un giro d’onore all’Allianz. I compagni avrebbero capito meglio, i tifosi se la sarebbero fatta andare bene (come è capitato con Szczesny), Danilo stesso sarebbe stato meno affilato nella sua lettera d’addio che, con tanto di palpitante citazione di Andrea Agnelli, ha scosso i cuori del popolo juventino più di tutte e dieci le ultime partite giocate dalla squadra di Thiago Motta.

Resta, al popolo bianconero, la lettera di Danilo, un po’ di romanticismo qui, una spruzzata retorica là, una solida base di sincerità e subito si scatena una tempesta di sospiri nell’etere bianconero, già squarciato dalle voci francesi su Xavi sostituto di Motta (che Tuttosport definisce una bufala, ndr).

