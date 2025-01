Strigente forte chi amate, perché questo Napoli è un alberello che sta diventando il bosco delle meraviglie. Preside’, miettece ‘a mana toja

La Juventus è una squadra allegriana ma con principi mottiani, insomma una merendina pezzotta

Se a Gaeta ci fosse stato Conte, la trasferta ai piemontesi si sarebbe vietata un secolo e mezzo fa.

Noi come il Cholito.

Il nostro cuore in campo.

Pronti via, loro pressano noi ci scordiamo Lobotka negli spogliatoi. Yildiz non è Del Piero nemmeno se si spara cento tiktok al giorno con la lingua da fuori. Alex è Magno, sta mettendo le mani sul campionato.

Reagiamo, loro picchiano noi ci incartiamo. Chiffi prende fiaschi per fischi. Thuram ringrazia.

Kolo Muani non lo sa ma tutti noi sappiamo che alla prima palla toccata farà gol.

È la regola non scritta della Serie A.

Chiunque ci segna al battesimo: non siamo avversari, simme ‘e cumpare!

Apparecchiano il banchetto con Zambo e Lobotka.

Zero ad uno.

Fine primo tempo

Sintesi:

Siamo talmente lenti che se minimamente alziamo il ritmo, li mandiamo al Parco San Paolo.

Ripresa e Motta si presenta con un paio di pullman presi a Campi Flegrei. Noi con un tir di nome Romelu. La differenza la fa

Di Gregorio che la prende

Loro non escono nemmeno più a levare i panni stesi sotto la pioggia. Sono allegriani ma con principi mottiani. Insomma una merendina pezzotta.

Perso Kvara ma non Caravaggio. La vocazione di San Matteo si proietta su Politano, si carica e assiste Zambo nostro.

Uno ad uno sempre lui, sempre con lui.

Portaci in giro sulle tue spalle a strappare i sogni delle altre.

Romelu per Scott, fella di pastiera offerta a Locateli che lo stende.

Rigore netto

Romelu completa ciò che aveva iniziato.

Due a uno

Loro non riescono nemmeno più ad alzare la testa per guardare lo spettacolo del Maradona.

Sono una costruzione di opinione, i piedi però ce li abbiano noi per addormentarli.

Entra, con lui, tutta la Napoli del mondo intero. Difende e attacca, attacca e difendi. Amaci ancora Gio

Loro erano imbattuti, inseguivano il record del Mantova (più pareggi in Serie A) noi siamo su un carro che si arma di capacità e orgoglio. Strigente forte chi amate stasera, perché questo Napoli è un alberello che sta diventando il bosco delle meraviglie.

Preside, miettece ‘a mana toja, sarà bellissimo!

