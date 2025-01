Kvaratskhelia, il Psg a giugno era pronto a offrire 100 milioni al Napoli e 9 a lui (Pedullà)

Il rinnovo con il Napoli è fermo perché il club ha proposto un rinnovo più basso del Psg, a 4 milioni più ricchi e facili bonus. “Le cifre possono cambiare, il muro era già alto”.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, avvisa che già a giugno il muro tra Kvaratskhelia e il Napoli era piuttosto alto. Il contratto offerto dai francesi a Kvara era già allora di gran lunga più alto. Una cifra quasi inarrivabile per il Napoli. Inoltre, Al Khelaifi era pronto ad offrire più di 100 milioni al Napoli pur di portare il georgiano a Parigi. Adesso le cifre possono cambiare, ma il muro, appunto, era già alto.

La trattativa tra Kvaratskhelia e Napoli era già da tempo in stallo

Scrive Pedullà su X:

“Qualche velina del 27 giugno scorso vi aveva annunciato un summit positivo per il rinnovo di Kvaratskhelia. Scrivevo così: Nel corso del vertice con l’agente Mamuka Jugeli è stato fatto un punto dopo le ultime situazioni, le recenti parole dello stesso procuratore avevano creato allarmismo perché Jugeli aveva esternato il desiderio di andar via. Ora dobbiamo raccontarvi le cose come stanno, senza mettere veline, per il bene di tutti. Noi sappiamo che il Napoli ha proposto un rinnovo con base 4 milioni più ricchi bonus alcuni facilmente raggiungibili. L’agente chiede di più, forte della proposta da 9 milioni e passa a stagione del Paris Saint-Germain che metterebbe sul tavolo la tripla cifra (100 milioni e dintorni) per il Napoli”. Le cifre possono cambiare, il muro era già alto“.

