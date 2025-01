Kvaratskhelia al Psg indosserà la maglia numero 7, quella di Mbappé. “Un bel colpo di marketing del Psg”

Lo scrive Le Parisien. Non è stata più indossata dalla partenza di Mbappé capocannoniere della storia del club. Il Psg conta su ottime vendite

Kvaratskhelia al Psg indosserà la maglia numero 7, quella che fu di Mbappé. “Un bel colpo di marketing del Psg”

Kvaratskhelia è “la nuova stella del Psg“, scrive Le Parisien. Il georgiano dovrebbe firmare con il club parigino “questo venerdì a meno che non ci siano battute d’arresto“. La novità è che “indosserà la maglia numero 7 nel club della capitale“.

“Un numero simbolico perché non è stato più indossato dalla partenza di Kylian Mbappé, capocannoniere della storia del club“. Una grande responsabilità ma anche una grande opportunità per il Psg.

“Il giocatore ritrova così il suo numero preferito – lo aveva già sfoggiato tra i giovani U17 e U21 –, e il Psg può mettere a segno un bel colpo di marketing, contando su ottime vendite di maglie, con un elemento offensivo che il Parco dei Principi dovrebbe amare e che contribuisce al successo di questo marketing“.

Kvaratskhelia sosterrà domani le visite mediche col Psg (Le Parisien)

Sono ore cruciali per l’approdo di Khvicha Kvaratskhelia al Psg. Il georgiano del Napoli dovrebbe arrivare in Francia nelle prossime ore e sostenere le visite mediche col club nella giornata di domani. Secondo quanto riportato da Le Parisien:

All’inizio della settimana, Napoli e Psg hanno concordato il trasferimento di Kvaratskhelia per circa 70 milioni di euro, esclusi i bonus. Secondo le nostre informazioni, l’ala sinistra si sottoporrà alle sue visite mediche questo venerdì e poi firmerà il suo contratto con il Psg. Sarà impegnato fino al 2029 con il club della capitale. Il georgiano, che ha salutato i suoi compagni del Napoli ieri, è atteso nelle prossime ore a Parigi. Dopo le visite mediche, formalizzerà il suo arrivo in seguito alla conferenza stampa di Luis Enrique, questo venerdì alle 13. Kvara non sarà disponibile per la 18esima giornata di Ligue 1 e non giocherà in Champions contro il City. Dovrebbe fare il suo debutto al Parco dei Principi il 25 gennaio contro il Reims.

