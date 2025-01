Il Corsport: sembrava cosa fatta dopo la Lazio in Coppa Italia: quinquennale da oltre 6 milioni, clausola da 75 milioni. Poi, nuovi intoppi e la rottura

Kvara e il Napoli: la rottura sul rinnovo per aspetti economici collaterali (diritti d’immagine?)

Il Corriere dello Sport racconta la rottura avvenuta tra Kvara e il Napoli per il rinnovo che sembrava cosa fatta:

In un mese o giù di lì, Kvaratskhelia è passato dalla prospettiva di rinnovare con il Napoli alla cessione. Il giorno dopo gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico, Manna incontrò il suo agente Mamuka Jugeli insieme con un’interprete georgiana e l’intermediario Cristian Zaccardo, l’uomo che nel 2022 suggerì il giocatore al club azzurro: intesa in vista, tutto in discesa, storia risolta con ingaggio quinquennale da oltre 6 milioni di media e clausola rescissoria da 75 milioni. Poi, intoppi relativi a certi aspetti economici collaterali e la nuova rottura.

Gli aspetti collaterali sono gli ormai stranoti diritti d’immagine?

Kvara a Parigi guadagnerà cinque volte in più rispetto a Napoli

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive quanto guadagnerà Kvaratskhelia a Parigi. Ricordiamo che a Napoli guadagnava 1,8 milioni. Quindi guadagnerà cinque volte in più rispetto a Napoli.

Scrive il Corsport:

Il ds Giovanni Manna è volato ieri mattina a Nizza per poi raggiungere a Montecarlo il collega del Paris Saint-Germain, Luis Campos. L’incontro decisivo, quello dei dettagli, della formalizzazione: questione di qualche giorno, di poche ore. L’accordo è praticamente raggiunto: la cessione di Kvara frutterà 70 milioni con i bonus. Soltanto cash, alla fine: Milan Skriniar non è incluso nell’operazione, anche se sullo sfondo resiste l’idea di provare a prenderlo in prestito al netto dell’affare Danilo e degli ostacoli relativi al suo ingaggio da 9 milioni. Ma questa è un’altra storia. Il piatto forte è l’affaire Kvara: firmerà un quinquennale con un ingaggio da circa 8,5 milioni più bonus a scalare, gradualmente ritoccato verso l’alto negli anni. Gestirà diversamente anche i diritti d’immagine, a cominciare dall’Adidas e dai contratti in Georgia.

