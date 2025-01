L’Inter spreca, soffre e alla fine vince: 1-0 al Venezia, sesta vittoria di fila in campionato

Nerazzurri potenzialmente al primo posto. Non chiudono e la partita e rischiano nel finale (palo di Busio al 73esimo). Proteste per un fallo di mano di Zielinski

L’Inter è potenzialmente in testa alla classifica. Inzaghi vince a Venezia col minimo sindacale – un gol di Darmian – contro una squadra molto in difficoltà sul piano numerico ma che ha dato filo da torcere ai nerazzurri specie nel finale. È la sesta vittoria consecutiva dell’Inter in campionato. La squadra di Inzaghi ha reagito alla sconfitta in Supercoppa. Nel primo tempo i nerazzurri hanno creato diverse occasioni per chiuderla ma senza portarla a casa (senza Thuram, senza Frattesi e con Asllani e Zielinski dal primo minuto ndr). Sul gol bella la giocata di Lautaro (come nel video di seguito) e poi è tutto semplice per Darmian, che batte Stankovic.

Inzaghi vince contro il Venezia, l’Inter è potenzialmente in testa

Nella ripresa il Venezia ha provato a venir fuori con le sue qualità. Un buon palleggio, sovrapposizioni sul lato destro di Zampano e le doti da pivot di Pohjanpalo. Al 73esimo addirittura un palo colpito da Busio su una buona apertura proprio di Zampano. Lo statunitense ha calciato bene ma ha preso il palo alla sinistra di Sommer in pieno – in quest’occasione l’Inter è stata fortunata -. Il Venezia ha anche protestato per un fallo di mano di Zielinski in area però non punibile, poiché il polacco ha colpito il pallone con il braccio dopo aver svirgolato su sua stessa scivolata, in chiusura su un cross. Riassumendo, il Napoli attualmente ha 44 punti e l’Inter 43 con due gare in meno (una, contro il Bologna, si giocherà in settimana; l’altra, contro la Fiorentina, forse a febbraio). Ecco intanto il gol di Darmian che ha deciso la partita delle 15 al Penzo:

Gol Matteo Darmian!! Venezia 0-1 Interpic.twitter.com/u7EmSABe0K — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) January 12, 2025

Frattesi rischia di diventare una telenovela per l’Inter. La Gazzetta segnala l’irritazione del club per le modalità con cui l’agente del giocatore, Beppe Riso, ha parlato con diversi club. Il quotidiano schierato al fianco di Marotta, sottolinea che l’Inter ha alzato il prezzo per le concorrenti allo scudetto. Se Napoli o Juventus vogliono Frattesi, devono pagare 70 milioni.

“Il caso Frattesi comincia a stufare l’Inter. O forse sarebbe meglio coniugare il verbo il passato: ha stufato. Ad Appiano non pensavano di dover affrontare una sessione “impegnativa”. L’Inter pensava di essere stata chiara con Frattesi già la scorsa estate. Al giocatore non erano state date garanzie di alcun tipo sull’impiego. Ma le parti avevano convenuto di restare unite per questa stagione, rinviando ogni discorso all’estate 2025, post Mondiale per club. Il suo agente, Riso, ha mosso molto le acque, colloquiando con diversi club, con modalità che ai nerazzurri non sono proprio piaciute“.

E ancora:

“Marotta e Ausilio sono stati molto netti con Riso. L’agente ha portato all’Inter l’interesse della Roma, i nerazzurri hanno risposto fissando il prezzo a quota 45 milioni di euro. Magari con possibili aperture sulle modalità di pagamento e sulla formula dell’operazione. Diversa è invece la posizione dell’Inter di fronte all’interesse del Napoli o della stessa Juve (risultano contatti sul tema anche tra lo stesso Riso e il direttore sportivo bianconero Giuntoli), ovvero potenziali dirette concorrenti per lo scudetto. Il prezzo, in questo caso, cambia. Ed è provocatorio: 70 milioni di euro. Che equivale a un no”.

