In Spagna lanciano l’appello per salvare Hermoso: “È tra i migliori in Serie A per passaggi e dinamicità”

Marca: le sue prestazioni sono state condizionate dalla crisi della Roma. Sarebbe meglio andarsene per lui se vuole tornare protagonista.

“Salvate il soldato Hermoso” scrivono in Spagna. Il difensore ex Atletico Madrid è arrivato alla Roma da svincolato quest’estate e, con l’arrivo di Ranieri, sta trovando poco spazio; già si parla, infatti, di un possibile addio in questo mercato invernale.

In Spagna lanciano l’appello per salvare Hermoso

Marca racconta il declino dello spagnolo negli ultimi tempi:

Ad oggi, Mario Hermoso ha giocato solo 13 partite con la Roma. Ha segnato un gol, sì: in Europa League contro il Braga, nella comoda vittoria della Roma all’Olimpico 3-0. A quel punto, è stato condannato dagli infortuni e dalle brutte dinamiche all’interno di una società che sta vivendo una stagione terribile. Ha perso sei partite nel mese di novembre e in quattro mesi ha cambiato tre allenatori. Le sue prestazioni sono state condizionate dalla crisi della società. È tra i migliori centrali della Serie A per passaggi e dinamicità, ma Hummels, Mancini e Ndicka gli sono davanti nelle gerarchie. Una fuga da Roma sarebbe giusta se vuole tornare a essere protagonista.

Scrive Zazzaroni:

Hermoso è un centrale di buona tecnica, addirittura “arrogante” quando ha il pallone tra i piedi, ma anche all’Atletico Madrid non brillava nella fase strettamente difensiva.

Da poco a Roma, già prova a fare colpo sui tifosi giallorossi. Come? Con l’intramontabile tattica della carbonara. Il calciatore la ama, la cucina spesso…col parmigiano (sacrilegio!). Il difensore racconta nel suo video di presentazione che la cucina è il suo hobby al di fuori del calcio:

«Sì, la cucina è uno dei miei hobby al di fuori del terreno di gioco. Ovviamente sono un amante della carbonara, me la posso permettere solo qualche volta durante la settimana. Mi piace moltissimo, a casa cerchiamo di prepararla nel miglior modo possibile. Cerchiamo di farla come si deve, col parmigiano, col guanciale e con le uova».

