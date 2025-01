In sei mesi Antonio Conte ha costruito una macchina da punti quasi perfetta (Repubblica)

E c’è vita anche senza Kvaratskhelia. A Fuorigrotta ha brillato la stella del brasiliano Neres: il nuovo eroe per puntare al quarto scudetto

In sei mesi Antonio Conte ha costruito una macchina da punti quasi perfetta. Lo scrive Repubblica all’indomani dalla netta vittoria contro il Verona per 2-0. Nella notte che ha sancito l’addio a Kvaratskhelia, poi, è emersa una nuova stella. È quella di David Neres, “il nuovo eroe per puntare allo scudetto”.

C’è vita anche senza Kvaratskhelia. Ora Conte ha Neres

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

“C’è vita anche senza Kvaratskhelia e il Napoli ha approfittato della sfida al Maradona contro il Verona per lasciarsi subito alle spalle i veleni per l’addio del campione georgiano, ormai a un passo dal Psg. Gli azzurri hanno infatti conquistato lo stesso la quinta vittoria consecutiva in campionato (2-0, autorete di Montipò e gol di Anguissa) e hanno rafforzato il loro primato in classifica, cancellando anche il ko subito nel debutto in campionato contro la squadra veneta. In sei mesi Antonio Conte ha costruito una macchina da punti quasi perfetta e a Fuorigrotta ha brillato la stella del brasiliano Neres: il nuovo eroe per puntare al quarto scudetto”.

Napoli bello e dominante anche senza Kvara, la squadra per niente scalfita dal trauma dello strappo (CorSport)

Il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini analizza la vittoria del Napoli contro il Verona. La squadra di Conte ha dimostrato, ancora una volta, di poter lottare per lo scudetto anche senza la sua stella migliore: Kvaratskhelia.

“Al Napoli puoi togliere i grandi artisti, non le sue certezze: è una squadra vera, forte, e ieri lo ha dimostrato ancora collezionando la vittoria numero 15 che non solo consolida il primo posto in solitudine, ma consente di presentarsi sabato a Bergamo a sfidare l’Atalanta con un vantaggio di 5 punti.

Terzo successo su tre senza Kvara, più il mezzo tempo con il Genoa. Ovvero: c’è un Napoli bello e dominante anche senza Khvicha, promesso sposo del Psg. Meglio abituarsi in fretta in attesa di un mercato fondamentale: questo gruppo può lottare per lo scudetto e non aiutarlo sarebbe un delitto. La terza notizia è forse la più importante: la squadra per il momento non è stata minimamente scalfita dal trauma dello strappo con la sua stella”.

