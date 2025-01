Nonostante le assurde critiche di parte della tifoseria e dell’ambiente. Ora, però, il tecnico va aiutato dalla società nel mercato di gennaio

Il Napoli è campione d’inverno oltre ogni previsione. Conte merita rinforzi all’altezza

Una gara alla Antonio Conte. Senza tre titolari arriva a Firenze, tiene botta e sbanca l’Artemio Franchi. Neres fa un’altra magia, McTominay e Anguissa sovrastano il centrocampo, Meret è sontuoso nelle sue parate.

Nel primo tempo il Napoli studia i viola e trova spazio a sinistra ma Spinazzola non riesce pungere a parte un tiro centrale. Olivera raddoppia spesso su quella fascia, segna ma è in fuorigioco. Poi arriva la giocata da top player di Neres: come a Udine decide di fare da solo, Lukaku collabora e dopo 30 metri di discesa piazza sotto la traversa. Poi come di consueto dopo il vantaggio gli azzurri si abbassano troppo e Keane trova il pari annullato per fallo di mano netto al momento dello stop. Meret si fa trovare pronto su un tiro di Adli deviato.

Leggi anche: Il Napoli di Conte è per chi capisce di pallone. Il miglior allenatore mondiale post-trauma

Nel secondo tempo la Fiorentina prova il forcing iniziale ma dopo 9 minuti arriva il penalty per fallo di Moreno su Anguissa: Lukaku segna questa volta spazzando De Gea. I viola si sbilanciano e in contropiede Neres fallisce il terzo. Poi capolavoro di Meret con una parata da fuoriclasse su un tiro ravvicinato. Il terzo gol arriva su un altro strappo di Anguissa che serve in area dove McTominay piazza nell’angolino.

Ora tocca al mercato. Da valutare il colpo a Olivera che, dopo Buongiorno, lancia un’emergenza: servono due acquisti perché il coach british-pugliese non può friggere il pesce con l’acqua dopo un girone d’andata dove ha rigenerato pure Juan Jesus. Il Napoli è campione d’inverno oltre ogni previsione e nonostante le assurde critiche di parte della tifoseria e dell’ambiente: ecco il valore di mister Antonio Conte, con 3 innesti di livello questo Napoli può diventare la squadra da battere.

ilnapolista © riproduzione riservata