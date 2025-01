Il Napoli dovrà essere lucido e freddo sul mercato. Il rischio con frenesia e tanti soldi è di fare l’acquisto non necessario

L’analisi di Sky Sport sul mercato del Napoli. Oggi è primo in classifica per le scelte nette di Conte, chi arriva deve capire che è difficile togliere il posto ai titolari

A Sky sport fanno il punto sul mercato del Napoli. Secondo Luca Marchetti, esperto di calciomercato, il Napoli deve avere lucidità sul mercato dopo l’addio di Kvaratskhelia. Il nome forte è Garnacho ma la richiesta dello United è altissima. In difesa si attende la decisione di Danilo.

«Plusvalenza altissima quella di Kvaratskhelia. Adesso il Napoli deve continuare ad avere quel tipo di lucidità avuta nel mercato estivo. In estate ha saputo investire senza le entrate preventivate, adesso con tutti i soldi deve stare attento a non spanderli tutti subito. Garnacho il nome più caldo, ma la richiesta dello United è troppo alta, 70 milioni di sterline. Contattai anche con il giocatore. Werner poteva essere un’opzione in prestito».

Napoli, Conte vuole un giocatore pronto subito

Marchetti continua:

«Conte vuole un giocatore pronto subito e che possa dare continuità, che possa costituire una colonna del Napoli anche per i prossimi anni. Il Napoli cercherà un giocatore che possa fare le cose che ha fatto Kvara con la consapevolezza che c’è un Neres in più. Il club ha idee, un’altra era chiesa che non ha intenzione di muoversi. Oppure il centrocampista, al di là di Billing. Frattesi, Pellegrini, idee che il Napoli ha perché potrebbero aiutare la rosa ed offrire a Conte soluzione tattiche in più. Oggi il Napoli è primo in classifica grazie a delle scelte molto nette di Conte, oggi per far arrivare un giocatore ci deve essere la consapevolezza che ci sono giocatori che hanno dato il massimo e che è difficile togliere loro il posto da titolare.

Danilo accetterebbe perché sarebbe l’alternativa in tutti i ruoli in difesa. Attenzione, perché Santos e Flamengo hanno fatto un’offerta, il richiamo di casa potrebbe essere importante. Skriniar l’alternativa. Il Napoli in questa fase conclusiva del mercato dovrà essere lucido e freddo. Con la frenesia e tanti soldi in mano si rischia di fare l’acquisto non necessario».

