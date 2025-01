Fabrizio Romano: “Tutte le parti sono pronte a siglare l’accordo”. Secondo Schira, la cessione per “un forte screzio tra Conceiçao e Morata”

Il Milan punta tutto su Giménez e scarica Morata: il Galatasaray pronto a chiudere per lo spagnolo. Verrebbe da parafrasare Checco Zalone se l’indiscrezione di colloqui avanzati tra Morata e il Galatasaray fosse confermata. “Ma sono del mestiere questi (del Milan)?“. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano e Matteo Moretto, entrambi esperti di calciomercato, il club turco sarebbe intenzionato a prendere l’attaccante spagnolo dal Milan.

🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Galatasaray are in advanced talks to sign Álvaro Morata from AC Milan! Talks underway to get the deal done soon, all parties ready to get it sealed in the next hours. 💣🇹🇷 pic.twitter.com/4bkgrk7G7V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

“Il Galatasaray è in trattative avanzate per acquistare Álvaro Morata dal Milan! Sono in corso i colloqui per concludere presto l’accordo; tutte le parti sono pronte a siglare l’accordo nelle prossime ore“.

Morata al Galtasaray, il Milan punta tutto su Giménez

Al Milan giocano con le figurine praticamente. “Ti do Morata se tu mi dai uno dei tuoi”. Secondo Calciomercato.com l’unica ragione plausibile per cedere Morata, acquistato questa estate, è Santiago Giménez:

“Filtra grande ottimismo affinché l’affare possa avviarsi verso le battute finali, per quella che potrebbe essere una trattativa lampo. Già nelle prossime ore la situazione potrebbe sbloccarsi, con i rossoneri che a questo punto dovrebbero puntare tutto su Santiago Giménez. In queste ore si sta discutendo della formula dell’affare, che potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con opzione di acquisto o addirittura anche a titolo definitivo. Dopo, quindi, soli 6 mesi Morata si appresta a lasciare i rossoneri. La trattativa che vede Morata vicino al Galatasaray spalanca, quindi, le porte all’arrivo di Santiago Giménez in rossonero“.

Tesi confermata anche da Sky Sport:

«Il Milan ha il sì del Feyenoord. C’è l’accordo con il giocatore, si aspetta il sì della società olandese. Il Galatasaray ha chiesto Morata in prestito oneroso. Il Milan vorrebbe la cessione a titolo definitivo. Il Milan lo lascerebbe partire solo con l’arrivo di Giménez. Per Morata è una scelta familiare, deve condividere la scelta del club».

Infatti, per lo spagnolo significherebbe un altro trasferimento poco tempo dopo aver ritrovato la serenità con la moglie. La separazione è alla spalle, il nuovo trasferimento rischia di diventare un problema per Alvaro.

Nicolò Schira aggiunge un altro dettaglio. La cessione dovuta a uno screzio tra il giocatore spagnolo e Conceiçao

Al di là delle smentite di rito ieri – come svelato stamattina in esclusiva da Tuttosport – c’è stato un forte screzio tra Sergio #Conceicao e Alvaro #Morata. La classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo di insoddisfazione da entrambe le parti. Motivo per cui si… — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 30, 2025

