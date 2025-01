Domani presenterà la richiesta al Consiglio superiore dello sport, dopodiché la decisione sulla registrazione dei due giocatori sarà nelle mani del governo.

Dani Olmo e Pau Victor non sono stati ancora registrati per la seconda parte di stagione dal Barcellona, ma figurano nell’elenco dei convocati per la Supercoppa spagnola, in programma dall’8 al 12 gennaio.

Il Barcellona è convinto di spuntarla in tribunale: convocati Olmo e Pau Victor per la Supercoppa

I due calciatori non potranno scendere in campo nella semifinale contro l’Atletico Bilbao mercoledì 8 gennaio.

Ma allora perché il club li ha convocati?

Secondo quanto riportato da As, domani il Barça si appellerà al Consiglio superiore dello sport (Csd):

Il club dimostra che è convinto di spuntarla nella richiesta che presenterà al Csd. Il futuro di entrambi i giocatori è nelle mani del governo in questo momento. La respinta del Csd o del sistema giudiziario ordinario di consentire ai due di giocare farebbe scattare un’immediata mozione di censura da parte dei gruppi di opposizione al presidente Laporta.

Il Comitato di monitoraggio dell’accordo di coordinamento La Liga-Rfef si è riunito per affrontare la precedente domanda di visto e l’elaborazione delle licenze della federazione dei giocatori D. Daniel Olmo Carvajal e D. Pau Víctor Delgado, presentato dal Barcellona. Una volta completata la documentazione pertinente da parte del club, l’organismo di convalida del budget della Liga ha deciso di estendere il limite di costo della squadra sportiva dal 3 gennaio 2025.

In questo senso, essendo state richieste le licenze per i suddetti giocatori dal Barcellona, dopo aver analizzato le normative federali applicabili, il Comitato di Sorveglianza si impegna a non concedere il visto preventivo, né la licenza definitiva richiesta dal club per i giocatori D. Daniel Olmo Carvajal e D. Pau Víctor Delgado in conformità con l’interpretazione letterale degli articoli 130.2 e 141.5 del Regolamento generale della Rfef, che impediscono che un giocatore la cui licenza viene annullata, possa nel corso della stessa stagione, ottenere una licenza nella stessa squadra a cui era già legato.

