Folorunsho: «Il Napoli sta facendo bene, poi però ci sono gli interessi personali»

Oggi la Fiorentina ha presentato Michael Folorunsho, nuovo acquisto per il centrocampo che arriva dal Napoli. E proprio in alcune risposte in conferenza, il giocatore ha parlato degli ultimi mesi a Napoli.

«A me piace guardare al futuro, è l’unica domanda sul Napoli alla quale risponderò. Non è che non ha funzionato qualcosa: la squadra sta facendo molto bene, poi ci sono gli interessi personali di un calciatore che ti fanno prendere certe decisioni. Nella mia vita sono ambizioso, voglio continuare a crescere e anche questi sei mesi lo sono stati, mentalmente. Prendo tutto e ringrazio la società e il mister per quanto passato. La Fiorentina mi voleva tanto e non posso non prendere in considerazione un club tanto importante che dimostra di volermi così».

E ancora, sempre sugli ultimi mesi a Napoli, Folorunsho ha quindi aggiunto: «Il calcio è bello perché in poco ti porta in alto e poi in basso. Sicuramente non li ho vissuti bene, ho dedicato la vita a questo sport: la prendo molto sul professionale, è il mio lavoro. Non giocare e vedere gli altri stando nell’oscurità fa male, ma è esperienza e serve anche questo».

