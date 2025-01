Folorunsho, accordo totale tra Napoli e Fiorentina: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni (Sky)

Il centrocampista sarà giovedì a Firenze, e venerdì farà le visite mediche. Il Napoli l’ha dato prima di avere il sostituto

Il punto sul mercato del Napoli da Sky Sport. Secondo quanto riporta Luca Marchetti, esperto di calciomercato, tutto fatto tra Fiorentina e Napoli per Folorunsho. Il centrocampista venerdì farà le visite mediche a Firenze.

Folorunsho alla Fiorentina

Le parole di Luca Marchetti su Folorunsho

«Si è chiuso la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Folorunsho. Accordo totale, Prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. Accordo fra Fiorentina e giocatore, il ragazzo sarà giovedì a Firenze, e venerdì farà le visite mediche. Il Napoli l’ha dato prima di avere il sostituto, nelle ultime partite Conte non lo aveva convocato».

Il Napoli si sta muovendo sul mercato e lo sta facendo in tempi non sospetti, anticipandosi molto rispetto alle solite lungaggini. Conte ha chiarito di voler mantenere il numero di calciatori attuali (21) al netto dei possibili ricambi: uscirà uno, entrerà uno e via discorrendo. Il prescelto in difesa sembra essere Marin (con Danilo in arrivo? Non è stato convocato dalla Juventus per la Supercoppa ndr) e a centrocampo Folorunsho, che potrebbe essere sostituito con un centrocampista di maggiore qualità. Ne parla oggi Gianluca Di Marzio sul suo portale omonimo. Di seguito quanto spiegato dal noto esperto di mercato sul proprio sito:

“Oltre alla Lazio anche il Napoli ha chiesto informazioni per Fazzini. Il mercato di gennaio si avvicina e per Fazzini si prospetta un mese ricco di emozioni. Il centrocampista dell’Empoli è seguito dalla Lazio che però non è l’unica squadra interessata al suo cartellino.

I biancocelesti stanno infatti ancora discutendo sulla formula con il club azzurro e nel frattempo anche il Napoli ha fatto un sondaggio per il classe 2003. Il Napoli è infatti alla ricerca di un centrocampista che possa andare a sostituire Folorunsho, cercato dalla Fiorentina. Empoli e Napoli sono da anni in ottimi rapporti, un filo diretto che ha portato alla chiusura di tante operazioni di mercato. Per il momento la Lazio resta in vantaggio ma il Napoli vuole farsi trovare pronto, da qui il sondaggio”.

ilnapolista © riproduzione riservata