Effetto Sinner, Berrettini: «Ho perso perché non sono stato abbastanza forte»

Dopo l’incontro con Rune, rifiuta ogni alibi: «Le decisioni arbitrali sono state poche e non tanto influenti. Le partite si vincono e si perdono, non è la fine del mondo»

Berrettini esce dagli Australian Open al secondo turno, contro un Rune che gli ha tenuto testa. Anzi, come ha dichiarato lo stesso Berrettini dopo il match, l’avversario è stato più forte. Tutto il resto, Var, arbitri, stanchezza, sono solo alibi che l’italiano rifiuta. La vicinanza di Sinner si fa sentire.

Berrettini:

Dopo il match ha infatti dichiarato. «Non sono stato abbastanza forte per vincere la partita. Questo è il riassunto che faccio. C’è tanto rammarico, perché avevo lavorato bene e mi sentivo bene. Venivo da una bella vittoria ed ero partito alla grande. Non sono riuscito a sfruttare le occasioni che mi sono creato. C’è stato forse un approccio un po’ passivo in alcuni punti, cosa che alla lunga non paga, soprattutto con il mio gioco. La sua prontezza a sfruttare le occasioni ha fatto la differenza».

Le sue parole riportata dal Corriere dello Sport:

«Ci sono delle cose positive: fisicamente sto molto bene ed ero pronto a giocare un altro set. Secondo me ci sono stati miglioramenti anche a livello tecnico. Le decisioni arbitrali sono state poche e non tanto influenti. È importante cercare sempre di crescere. So che fa parte del percorso: le partite si vincono e si perdono, non è la fine del mondo. Sto lavorando duramente. Oggi ho perso sfortunatamente, ma sono fiducioso che questa stagione mi riserverà cose belle».

