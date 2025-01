Ha litigato con l’allenatore. L’ex Ajax, 31 anni, ha colpi da fuoriclasse. Mezzala di qualità ma pure esterno d’attacco

È Ziyech il post Kvaratskhelia, ha rotto col Galatasaray (Gazzetta)

La Gazzetta riferisce dei movimenti di mercato del Napoli, soprattutto in riferimento alla cessione di Kvaratskhelia. E scrive del marocchino Ziyech ex Ajax ed ex Chelsea, oggi al Galatasaray.

Scrive la Gazzetta:

il Napoli sta lavorando su un Mister X, come spesso accade. E chissà che la sorpresa non possa arrivare dalla Turchia, terra diventata amica. Nel Galatasaray di Osimhen, c’è un’altra stella con la valigia pronta. Hakim Ziyech ha rotto con l’ambiente, ha attaccato Okan Buruk, definito «il peggior allenatore mai avuto» e garantito che a gennaio se ne andrà. Contratto in scadenza a giugno, colpi da fuoriclasse. Mezzala di qualità ma pure esterno d’attacco, Ziyech ha le caratteristiche che cerca il Napoli e pure una vecchia amicizia con Neres, con cui ha incantato ai tempi dell’Ajax. Al Chelsea ha vinto tutto, col Marocco ha raggiunto la semifinale mondiale. In Turchia è finito in disgrazia, ma uno così, a Napoli, riaccenderebbe il sogno.

Ziyech è l’obiettivo mentre Mendes sta curando l’affare Kvara

Per L’Equipe Kvaratskhelia andrà al Psg per una cifra tra i 65 e i 70 milioni. A curare l’affare è Jorge Mendes procuratore di Cristiano Ronaldo e non solo.

L’Equipe scrive che fino a poco tempo al Psg erano pessimisti sull’affare Kvaratskhelia ma ora invece sono fiduciosi (considerate anche le parole di Conte).

Scrive L’Equipe:

nell’entourage del Psg come tra alcuni influenti operatori di mercato, l’arrivo del georgiano a Parigi è percepito come sulla buona strada. Anche su una pista molto buona.

L’accordo, costruito attorno all’agente portoghese Jorge Mendes, potrebbe essere finalizzato per un importo compreso tra i 65 e i 70 milioni di euro. Alcune fonti hanno anche parlato di accordo imminente e di un arrivo di Kvaratskhelia al Psg all’inizio della prossima settimana.

Aggiunge L’Equipe che il Psg vuole chiudere in fretta. Ricorda che Kvara non potrà giocare le ultime due partite della fase a gironi del Psg contro Manchester City e Stoccarda.

Ma il Psg ha fretta anche per anticipare una concorrenza inglese – in particolare il Manchester United – capace di pareggiare in fretta l’offerta.

