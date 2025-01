Diallo era uno scarto dell’Atalanta, ora allo United segna tre gol in 12 minuti

Il Telegraph lo elogia: Diallo è l’opposto del suo timido club, è spietato sotto porta, coraggioso e implacabile.

Fino a pochi anni fa Amad Diallo era un talento delle giovanili dell’Atalanta; con l’esordio in prima squadra, però, non ebbe modo di sprigionare il suo talento. E il Manchester United ne approfittò. Ora il 22enne della Costa d’Avorio è un uomo chiave del club, e lo ha dimostrato anche ieri contro il Southampton di Juric; lo United stava perdendo e, nei minuti finali, Diallo ha siglato tre gol. Nove reti complessive e sette assist in questa stagione finora.

Diallo, da scarto dell’Atalanta a salvatore dello United

Il Telegraph elogia l’atteggiamento dell’ex Atalanta:

Per ben 80 minuti circa, il Manchester United stava per affrontare la quarta sconfitta casalinga consecutiva. E poi Amad Diallo si è fatto avanti facendo tirare a Sir Jim Ratcliffe un enorme sospiro di sollievo. Ha segnato una tripletta di 12 minuti. Emarginato sotto la guida di ten Hag, il giovane attaccante della Costa d’Avorio sta ripagando la fiducia di Amorim. Lo United è sembrato timido e sottomesso, Diallo è l’opposto: spietato sotto porta, coraggioso, implacabile e di grande talento.

L’ex Atalanta ha dichiarato nel post-gara:

«Una delle migliori settimane della mia vita. Sono pronto a giocare in ogni posizione in cui il tecnico mi metterà e a lottare per questo club. A volte dobbiamo essere più affamati, ma alla fine abbiamo dimostrato di essere la squadra migliore e sono molto felice. Capisco che la pressione di giocare in casa è maggiore che giocare in trasferta. Cercherò di aiutare i compagni».

Anche il tecnico Ruben Amorim ha esortato il 22enne:

«L’importante è vincere e lui ci ha aiutato a vincere. Sta facendo un’ottima stagione. Dobbiamo stare attenti con i giovani. Ha fatto un ottimo lavoro oggi, ma ha molto da migliorare. Gli dirò che deve riposare, mangiare e prepararsi per domenica. Abbiamo bisogno di lui».

