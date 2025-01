Conte ha rianimato calciatori che sembravano finiti: Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa e anche Juan Jesus

Perfetto nella gestione di eventi difficili come l’infortunio di Buongiorno e la vicenda Kvara (a questo punto meglio che l’affare si concluda)

Conte ha rianimato calciatori che sembravano finiti: Di Lorenzo, Rrahamani, Anguissa e anche Juan Jesus

Cesare – Caro Guido importante, meritata e convincente vittoria del Napoli pur se su un modesto Verona, una delle squadre maggiormente candidate alla retrocessione. Va detto che mentre nella prima parte del campionato il Napoli vinceva ma non convinceva, adesso possiamo dire che ha messo il turbo perché vince e convince. La squadra è in grande condizione atletica, ha aumentato il (pur vituperato) possesso palla, le occasioni da rete e in particolare riaggredisce l’avversario appena perde palla avendo così immediatamente più giocatori in fase offensiva.

Guido – E bisogna sottolineare il lavoro di Conte nel recupero di molti giocatori che l’anno scorso sembravano finiti. Mi riferisco in particolare a Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa e anche Juan Jesus che chiamato in causa sta dando il suo contributo. Volendo argomentare si può dire che il Napoli dovrebbe maggiormente sfruttare le numerose occasioni da rete per poter chiudere prima le partite che domina. Ad esempio, pur avendo fatto Lukaku una ottima partita con due assist, ecco direi che si sta caratterizzando nel suo gioco di sponde più un assistman che un goleador.

Cesare – Infatti Lukaku ha ad oggi segnato 7 gol (quinto nella classifica cannonieri insieme ad altri 5 calciatori) e con il partente Kvara a 5. Le altre dirette contendenti per lo scudetto: l’Inter ha Thuram primo a 12 reti e Lautaro a 6 e l’Atalanta Retegui primo anche lui a 12 reti e Lookman a 9. Volendo auspicare il meglio per poter lottare fino alla fine per lo scudetto (e perché no vincerlo) il Napoli ha bisogno di un maggior contributo in fase realizzativa in primis da parte di Lukaku e anche degli altri attaccanti. Ma il belga sta crescendo dal punto di vista fisico e quindi stiamo a vedere. Fino ad oggi (il Napoli ha la miglior difesa del campionato con solo 12 gol al passivo e il quarto attacco) stanno contribuendo i centrocampisti (Anguissa e McTominay 4 gol ciascuno) a cui il tecnico chiede proprio un maggior coinvolgimento in fase realizzativa. E su questo bisogna che siano più precisi sotto rete, in particolare Anguissa che, pur avendo realizzato un gran gol da fuori area, si è con il Verona però divorato in precedenza due gol con dei tiracci da censura.

Guido – È interessante notare che al termine delle azioni offensive un giocatore che trovi molto spesso in posizione da centravanti è McTominay. A riprova del fatto che Conte vuol sopperire alla mancanza di un goleador con gli inserimenti dei centrocampisti. E si noti che anche i due esterni Politano e ancor più Nères segnano poco. Un altro punto dove il Napoli può migliorare in fase realizzativa è nello sfruttare i calci piazzati e i calci d’angolo dove non segniamo pur avendo dei giocatori altissimi e fisici.

Cesare – Non dobbiamo inoltre sottovalutare come l’allenatore sta gestendo la squadra di fronte a eventi difficili come l’infortunio serio di Buongiorno, uno dei migliori prima di fermarsi, e anche la vicenda Kvara che ormai dobbiamo rassegnarci a perdere. Importante sarà comunque ritoccare la squadra nell’organico e non lasciarsi influenzare positivamente dalla prestazioni di Juan Jesus e Neres, sostituti dei due suddetti giocatori. Il Napoli ha il dovere di provarci perché, vedendo le altre squadre, sicuramente può lottare per lo scudetto fino alla fine e secondo me anche vincerlo.

Guido – Comunque adesso avremo nelle prossime tre partite incontri decisivi contro Atalanta, Juventus e Roma che costituiranno un punto di svolta di questo campionato. E inoltre bisognerà vedere la tenuta della traballante Inter che però non dimentichiamoci che con due partite da recuperare potrebbe superarci di due punti. Nel frattempo speriamo che si concluda rapidamente la vicenda Kvara con la sua partenza. Se resta, finirà in un angolo con tecnico e compagni e non sarà un bel vedere. L’anno scorso la storia di Oshimen ha nuociuto moltissimo all’ambiente.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: impreciso; Guido:esitante

Di Lorenzo – Cesare: buono; Guido: ottimo a sostegno, incerto in difesa

Spinazzola – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Rrahmani – Cesare: gigantesco; Guido:grandissimo

Juan Jesus – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Anguissa – Cesare: il migliore; Guido:ottimo

Lobotka – Cesare: sufficiente; Guido: buono

McTominay – Cesare: buono; Guido:buono

Politano – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Lukaku – Cesare: buono; Guido:buono

Neres – Cesare: ottimo; Guido:buono

Raspadori – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Simeone – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Ngonge – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Mazzocchi – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Zerbin – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte – Cesare: ottimo; Guido:eccellente

