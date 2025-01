Caprile, il Cagliari vorrebbe inserire nella trattativa un’opzione d’acquisto di 7-8 milioni (Schira)

Sabato ci sarà un incontro tra Napoli e Cagliari per definire l’accordo sul portiere. Al Napoli dovrebbe andare Scuffet.

Il Cagliari ha messo gli occhi sul portiere del Napoli Elia Caprile; nel mercato di gennaio, dovrebbe attuarsi lo scambio tra lui e Scuffet, che farà invece il percorso inverso.

Il Cagliari vorrebbe acquistare Caprile dal Napoli

Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira:

Il Cagliari vorrebbe includere un’opzione d’acquisto di circa 7-8 milioni per Caprile. E’ previsto un incontro sabato per chiudere l’accordo.

🚨 Excl. – #Cagliari want to include an option to buy around €7-8M in the deal for Elia #Caprile from #Napoli. Expected a meeting on Saturday to close the agreement. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 2, 2025

La Gazzetta dà notizia di un possibile scambio di prestiti tra Elia Caprile, portiere del Napoli e riserva di Meret, e Scuffet, ex portiere prodigio dell’Udinese oggi a Cagliari. Davide Nicola ha chiesto espressamente il secondo portiere del Napoli con cui ha già lavorato a Empoli.

“Elia Caprile può davvero lasciare Napoli, come qualche giorno fa aveva raccontato proprio il suo agente, sottolineando come il portiere fosse felice in azzurro ma cullava il desiderio di giocare di più. Il Cagliari si è mosso, su richiesta del tecnico Davide Nicola, che con lui ha già lavorato a Empoli nella scorsa stagione. Ipotesi di lavoro reale, perché Caprile sarebbe felice di raggiungere il suo ex allenatore e soprattutto di ritrovare i gradi da titolare in A, mentre in Sardegna hanno la carta giusta da spedire a Napoli: si tratta di Simone Scuffet, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese proprio insieme a Meret. Si lavora per uno scambio di prestiti e l’affare potrebbe decollare nei prossimi giorni”.

