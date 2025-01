Biraghi può tornare di moda al Napoli dopo l’infortunio di Olivera (Pedullà)

Con l’uruguaiano ai box diverse settimane, c’è solo Spinazzola come specialista in quel ruolo. Stavolta non ci sarebbe uno scambio con l’ex Roma.

Con l’infortunio di Mathias Olivera, il Napoli potrebbe tornare nuovamente su Biraghi, in uscita dalla Fiorentina. Il Bologna, infatti, altro club che era interessato all’ex Inter, non è riuscito a cedere Lykogiannis e di conseguenza, a liberare uno slot tra i terzini sinistri.

Biraghi può tornare di moda al Napoli

Il giornalista Alfredo Pedullà scrive:

Il Napoli ha perso Olivera, un infortunio non banale e che lascerà l’uruguaiano ai box per diverse settimane. Dopo aver perso Danilo, serve un difensore oppure uno specialista di fascia sinistra dove c’è Spinazzola e potrebbe essere adattato Mazzocchi. Ecco perché potrebbe riaprirsi il discorso per Cristiano Biraghi, che in questi giorni chiarirà la sua posizione con la Fiorentina. Lo scorso 30 dicembre avevamo parlato di un possibile scambio con Spinazzola, adesso sarebbe un’operazione unica. È un’idea che sarà valutata, Biraghi è stato seguito anche dal Bologna che però non ha trovato una soluzione per Lykogiannis.

Luca Marchetti a Sky Sport ha dichiarato in merito:

«E’ vero che il difensore non è arrivato e non è partito nemmeno Rafa Marin. E’ vero che il Napoli vorrebbe aspettare una notizia dalla Fiorentina per Pongracic, ma il club viola in questo momento non ha l’intenzione di privarsene a titolo definito se non ad un cifra più alta di quanto è arrivato in Italia. Ma il discorso tattico fatto su Spinazzola, quando è stato utilizzato anche più avanti ed è piaciuto molto a Conte, potrebbe riaprire uno spiraglio per Biraghi».

Secondo quanto riportato da Sky Sport il 2 gennaio:

Per sostituire Charalampos Lykogiannis che è vicino a lasciare il club, Vincenzo Italiano ha chiesto alla dirigenza rossoblù l’esterno sinistro, che ha allenato nei suoi anni sulla panchina viola. Biraghi, che è fuori dal progetto tecnico di Raffaele Palladino, ha giocato solamente 8 partite in questa stagione realizzando un gol. Si attendono sviluppi per capire quale sarà il futuro dell’ormai ex capitano della Fiorentina.

