Italiano ha chiesto Biraghi al Bologna, è sfida col Napoli per averlo (Sky)

Il terzino sinistro è stato già allenato dal tecnico rossoblù quando era alla Fiorentina e sostituirebbe Lykogiannis, prossimo a lasciare il club.

Il Bologna è piombato su Cristiano Biraghi, ormai fuori rosa con la Fiorentina e con il contratto in scadenza a giugno 2025; sul terzino sinistro c’è anche il Napoli, che vorrebbe sostituire Leonardo Spinazzola con lui e dare un’alternativa in più ad Antonio Conte per far rifiatare Mathias Olivera.

Il Bologna sfida il Napoli per Biraghi

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Per sostituire Charalampos Lykogiannis che è vicino a lasciare il club, Vincenzo Italiano ha chiesto alla dirigenza rossoblù l’esterno sinistro, che ha allenato nei suoi anni sulla panchina viola. Biraghi, che è fuori dal progetto tecnico di Raffaele Palladino, ha giocato solamente 8 partite in questa stagione realizzando un gol. Si attendono sviluppi per capire quale sarà il futuro dell’ormai ex capitano della Fiorentina.



Scrive Tuttosport:

Gosens, adesso, può diventare un… alleato del Toro nella corsa a Leonardo Spinazzola, 31 anni, esterno sinistro del Napoli, elemento che Conte impiega poco o niente (appena 269’ giocati in campionato) e non ha difficoltà a far partire visto che l’ex azzurro è scontento (e non poco). Tra Napoli e Fiorentina c’è l’idea di uno scambio: Biraghi (che Palladino ha messo ai margini dopo l’arrivo di Gosens) per Spinazzola. E qui ci sono tre sì: Napoli, Fiorentina e Biraghi. Spinazzola, però, ha preso tempo e non sembra convinto nell’accettare. Il motivo è semplice: la Fiorentina lo prenderebbe come riserva di Gosens, mentre lui vuole giocare perché non ha perso la speranza di riprendersi la Nazionale che aveva lasciato durante gli Europei vinti con Roberto Mancini per un grave infortunio che lo aveva tenuto fuori dai campi per un anno.

