Benzema: «Aspetto ancora qualche anno prima di ritirarmi, mi manca il Real e un giorno vorrei tornarci»

Karim Benzema, Pallone d’oro nel 2022, in un’intervista a Marca ha parlato del suo approdo in Arabia Saudita e del passato al Real Madrid.

Benzema: «Aspetto ancora qualche anno prima di ritirarmi, mi manca il Real Madrid»

Ti stai godendo il calcio in questa tua seconda stagione in Arabia?

«Sì, sì. La squadra sta bene, i miei compagni stanno bene, i tifosi si stanno divertendo. Tutto perfetto. Siamo sulla strada giusta per fare cose importanti in questa stagione. In campo do tutto per la squadra e i tifosi e spero che siano contenti di quello che faccio».

Hai ancora l’ambizione di vincere?

«Certo. Sto cercando di continuare a vincere. Ho in mente di vincere un titolo con l’Al Ittihad. È complicato perché il livello è aumentato molto e le squadre sono forti. Lavoreremo e continueremo a migliorarci perché non abbiamo ancora vinto nulla».

Qualche giorno fa ho letto che Benzema aveva deciso di lasciare il calcio a fine stagione, qual è la verità?

«No, no. Queste sono parole di chi non sa. Tra due, tre o quattro anni lascerò il calcio, ma ora sento bene, grazie a Dio. Il mio corpo sta bene. Mi preparo bene e vedremo come mi sentirò ogni anno».

Cosa ne pensi del nuovo Real Madrid?

«Il Real Madrid è sempre il Real Madrid, cioè è una squadra che lotta per vincere tutto, per avere successo».

Ti manca il Real Madrid?

«Come sempre. E’ il mio club. Ho passato metà della mia vita lì e mi sento come a casa. Guardo sempre le loro partite».

Cosa hai detto ai tuoi ex compagni quando li hai rincontrati?

«Siamo amici, in genere parliamo più di quotidianità che del calcio. Con Vinicius abbiamo parlato del Pallone d’oro. Gli ho detto di non abbassare la guardia e continuare a giocare così perché è il migliore al mondo e un giorno vincerà quel premio».

Ancelotti è rimasto senza Benzema quando non se lo aspettava, com’è andata quando vi siete rincontrati?

«E’ un grande allenatore e siamo amici».

L’idea di tornare un giorno al Real Madrid ti passa per la mente?

«Sì, certo, perché no. Al momento sono a Jeddah e sto molto bene. Verrà il momento di fare delle scelte e sono sicuro che sarò vicino al Madrid».

