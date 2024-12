Ancelotti elogiato dalla stampa catalana: “ha chiuso la bocca ai detrattori nel club e ai giornalisti amici di Florentino”

Il quotidiano vicino al Barcellona: “Il figlio di Perez aveva fatto trapelare sui media che Solari era sull’uscio della porta. Ora Carletto è il tecnico del Madrid più titolato”

Sport, il quotidiano di fede blaugrana, concede l’onore delle armi a Carlo Ancelotti. Sul sito del quotidiano vicino al Barcellona si leggono elogi all’allenatore italiano per aver passato indenne la tempesta che ha colpito il Real Madrid. Ha resistito anche al fuoco amico del club dove il figlio di Florentino Perez e i giornalisti vicini a lui hanno fatto trapelare notizie su un possibile cambio in panchina.

Ancelotti è passato dall’essere messo in discussione dal club, all’essere incoronato come l’allenatore più vincente

“Il Real Madrid è vivo”. Scrive Sport. “Ha vinto i due titoli che poteva vincere, la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale. E se questo sabato battono il malconcio Siviglia al Bernabéu, saranno in grado di lottare per il campionato contro Barça e Atletico Madrid“.

Dietro a tutto questo c’è ancora una volta Carlo Ancelotti, “l’allenatore più vincente nella storia del Real Madrid“.

Ma prima di arrivare a questo traguardo, “l’italiano non ha nascosto il suo piano, «dobbiamo arrivare vivi al Natale». Né ha nascosto di non essersi divertito in questo primo quarto di stagione” caratterizzati da infortuni, problemi, dicerie e brutte prestazioni di Mbappé. «Ad essere onesti, nella seconda parte del 2024 la squadra non mi è piaciuta. Per questo ero un po’ più nervoso», ha dichiarato Ancelotti dopo aver vinto la Coppa Intercontinentale.

Ancelotti non era l’unico nervoso. “Nel club, l’entourage del presidente del Real Madrid, dove suo figlio ‘Chivo’ sta guadagnando molta importanza negli ultimi tempi, ha fatto trapelare sui media vicini al Real che Santiago Solari era stato convocato per una possibile sostituzione con l’italiano se la squadra non avesse corretto la deriva in Champions League“.

Nel momento peggiore della stagione, però, “lo spogliatoio ha difeso l’allenatore. La squadra è tornata con una partita che è stata una svolta, la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta (2-3)“.

“Ancelotti va in vacanza soddisfatto, ha chiuso la bocca a tutti coloro che all’interno del club erano contro di lui, e che ora hanno visto come l’italiano sia passato dall’essere messo in discussione pubblicamente dal club, all’essere incoronato come l’allenatore più vincente del Real. E gli stessi giornalisti che lo hanno apertamente criticato con attacchi personali, ora lo descrivono come «il miglior allenatore della storia del Real Madrid»“.

“Gli inquilini degli uffici del Bernabéu e Valdebebas, che sembrano essersi «stancati di vedermi sulla panchina del Real Madrid», come ha avvertito l’allenatore, dovranno continuare a coltivare la loro pazienza“.

