Arsenal-Manchester United, Garnacho titolare in FA Cup

Dopo le voci che lo hanno accostato al Napoli, l’attaccante, che ha fatto molta panchina con Amorin partirà titolare

Garnacho come sostituto di Kvaratskhelia, che dovrebbe partire destinazione Psg. Da questa mattina circolano indiscrezioni, lanciate da Sportitalia, sulla volontà del Napoli di accontentare Antonio Conte e provare a prenderecome sostituto di Kvaratskhelia, che dovrebbe partire destinazione Psg.

Fabrizio Romano ha confermato la volontà dello United di cedere l’attaccante ed effettivamente Garnacho non ha avuto vita facile nello United dopo l’arrivo di Amorin e non è partito titolare nelle ultime cinque partite.

Come spesso accade per le notizie di mercato non è possibile essere sicuri di ciò che stia realmente accadendo e se vi siano contatti tra i due club, ciò che si può notare però è che oggi Amorin ha deciso di far giocare titolare Garnacho nella partita di FA Cup contro l’Arsenal.

Una partita in cui però lo United non schiera i suoi calciatori titolari, non saranno infatti della partita Onana e Diallo.

