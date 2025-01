Anche Frattesi colpito dalla patologia di mercato (affaticamento muscolare). In dubbio per l’Empoli

Gennaio è un mese triste per gli allenatori, il centrocampista dell’Inter è solo l’ultimo di una lunga lista di calciatori afflitti da “affaticamento muscolare”

Da Di Marzio arrivano notizie sulle condizioni di Frattesi. Il centrocampista dell’Inter colpito da affaticamento muscolare. Ergo, è praticamente sul mercato. L’ex Sassuolo è solo l’ultimo di una lunga lista di calciatori afflitti dal malanno di gennaio che altro non è se non voglia di cambiare lido.

Scrive Di Marzio:

“Arrivano aggiornamenti in casa Inter sulle condizioni di Davide Frattesi, che nel pomeriggio di giovedì 16 gennaio si è sottoposto a esami strumentali. Il centrocampista nerazzurro, nelle ultime ore, ha sofferto di un affaticamento muscolare che persiste. Ecco perché l’ex Sassuolo è in dubbio per la prossima gara contro l’Empoli. Le sue condizioni andranno monitorate giorno per giorno, con lo staff sanitario che dovrà valutarlo costantemente“.

Prima di lui Kvaratskhelia, Vlahovic i più noti fra i tanti desiderosi di muovere il mercato di riparazione. Per Kvara sappiamo com’è finita. Vlahovic è di ritorno, ma il suo futuro è ancora una nebulosa.

Frattesi, la Gazzetta non si capacita: perché se ne vuole andare?

27 milioni con 5 di bonus. È la cifra con cui l’Inter rilevò nell’estate 2023 (obbligo di riscatto fissato nel 2024) Davide Frattesi dal Sassuolo, dopo una stagione straordinaria. Tanti assist e moltissimi gol d’inserimento. Da un anno però, il calciatore – titolare in Nazionale inamovibile e capocannoniere con Spalletti – praticamente vive le sue partite sulla panchina accanto ad Inzaghi. L’anno scorso, con uno Scudetto da vincere e al suo primo anno, Frattesi aveva accettato la situazione di buon grado. Quest’anno è un po’ diverso, date le tante competizioni. Sono troppo poche 4 gare da titolare sulle partite (quasi 30) giocate dall’Inter da agosto ad oggi. Gazzetta però non è d’accordo con le aspirazioni del calciatore, e anzi prova a “convincerlo” del contrario…

Di seguito quanto scrive La Gazzetta dello Sport sul proprio portale online a riguardo:

“Diciannove giornate di Serie A rappresentano il giro di boa del girone d’andata, e qui siamo arrivati. Anzi, si è già scavallato – nonostante l’Inter sia ancora a quota 18 partite giocate, considerando i recuperi con Bologna (domani) e Fiorentina -. Lecito, per Frattesi, fare un bilancio e un confronto rispetto alla stagione passata. Il “problema”, però, è che i numeri sorridono proprio a lui: nel 2023-24, dopo 19 giornate, Frattesi era stato impiegato 17 volte, di cui solo una da titolare. Il totale fa 337′ in campo, che spalmati sulle presenze diventano una ventina di minuti scarsi a partita.

Quest’anno meno presenze (15 su 19), ma 4 da titolare: 613′ giocati, ovvero più di 40′ a gara. Più del doppio rispetto all’anno scorso. E sorridono pure i dati relativi a gol e assist, perché Frattesi l’anno scorso a questo punto della stagione aveva segnato 2 gol, in questa ha già raggiunto 3 centri e 1 assist. Insomma, la volontà di Frattesi sembra fermamente quella di andare alla Roma per giocare di più e diventarne protagonista dato lo scarso impiego all’Inter. Ma il confronto tra le due stagioni nerazzurre da Davide dice altro…”

