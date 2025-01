Ancelotti: «Quando si parla della provocazione di Vinicius, la vicenda è distorta dagli insulti che riceve»

In conferenza: «Olmo? Posso parlarvi solo della partita tra Barcellona e Athletic. Non voglio parlare dell’argomento Olmo e Pau Víctor»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Supercoppa spagnola contro il Maiorca.

Un parere sul Maiorca da parte da Ancelotti:

«Abbiamo molto rispetto per la loro qualità e per il lavoro dell’allenatore. Dobbiamo rispettarli al massimo».

Vinicius nell’ultima partita a Valencia ha subito un cartellino rosso:

«Sia io che lui sentiamo cosa succede in campo. Continuo a dire che per Vinicius è difficile. La sanzione non è corretta».

Che Real Madrid sarà in Supercoppa?

«Le cose non cambieranno. Conosciamo molto bene i nostri rivali e loro conoscono noi. Sarà molto competitivo, ci è costato molto in campionato. Hanno buone caratteristiche e possono lottare contro di noi» .

Questa volta Ancelotti non risponde sul caso Olmo: «Posso parlarvi solo della partita tra Barcellona e Athletic. Non voglio parlare dell’argomento Olmo e Pau Víctor».

Qual è il rapporto nello spogliatoio:

«A volte succede che ci riteniamo i più belli. Non solo i giocatori, un po’ tutti. La squadra ha un bel dinamismo. Penso che sia una competizione importante. È la prima competizione dell’anno. È ci ha dato tante motivazioni. Speriamo in questa Supercoppa che ci porti motivazione e impegno»

Stanchi dell’attenzione su Vinicius?

«Ognuno pensa quello che vuole. Quando si parla della provocazione di Vinicius la copertura è distorta dagli insulti che riceve».

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa del Re contro la Deportiva Minera.

Cosa pensi dei gesti di Vinicius verso gli spalti?

«Penso che abbia migliorato molto il suo atteggiamento. Può continuare a migliorare, ma nessuno è perfetto. È migliorato così tanto che è il miglior giocatore del mondo».

Sui rigori:

«I rigori sono un aspetto tecnico su cui è molto difficile lavorare, perché ciò che cambia all’interno di una partita è l’atmosfera. In una sessione di allenamento non puoi riprodurre l’atmosfera di uno stadio».

Con il sovraccarico di partite in calendario, la Coppa può diventare un problema?

«Penso che sia un problema quando esci dalla competizione, perché il Real Madrid cerca di conquistare ogni trofeo. Due anni fa è andata molto bene per noi, giocare la finale di questa competizione è molto bello e l’obiettivo è raggiungere la finale, come sempre».

