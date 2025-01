La Gazzetta: “Il Bologna non vuole contropartite tecniche, vuole solo tanti soldi per l’esterno svizzero”. Che (diciamolo) non è il più eccitante dei nomi

Alla fine della fiera resta solo Ndoye per il dopo Kvaratskhelia e servono pure più di 30 milioni

La Gazzetta, con Antonio Giordano, fa il punto sulle trattative per il dopo Kvaratskhelia e si sofferma sulla pista più fattibile, quella che porta allo svizzero Ndoye del Bologna (24 anni). Che peraltro costa un botto: oltre trenta milioni.

Scrive la Gazzetta:

Il mercato ha i suoi ritmi ma pure le sue scadenze e dopo aver perlustrato un po’ in giro – in Francia per Zhegrova del Lille: «Non si vende»; in Turchia per Ziyech; in Germania per Adeyemi – Manna s’è fermato in Italia, ha bussato alla porta del Bologna per Dan Ndoye (24) e ha scoperto che non era più chiusa, come qualche ora prima: la trattativa può considerarsi avviata, attraverso il dialogo necessario per renderla vibrante, e già questo è un indizio.

Per Ndoye 30 milioni non bastano

Manna ha cominciato ad inseguire Giovanni Sartori, a telefonargli, a incuriosirlo con le sue proposte: il Bologna per il momento resiste, 30 milioni di euro non vengono ritenute cifra sufficiente per alimentare insicurezze, e nelle chiacchierate che verranno, perché altre ce ne saranno, verrà esclusa qualsiasi contropartita tecnica, inclusa Ngonge che sembrava potesse essere una carta da giocarsi e invece no. Soldi, solo soldi, ovviamente tanti soldi. Il Napoli non ha stabilito un budget, certo non intende dilapidare la somma che Kvara ha consentito venisse elargita dal Psg, però non intende neanche risparmiare.

Con il Bologna è stata allestita una linea privilegiata, che verrà riattivata in giornata, per capire la fattibilità di un’operazione complessa non impossibile. Perché se pure Ndoye dovesse comportare sacrifici inavvicinabili, il Napoli si troverebbe costretto a ricominciare il giro del mondo, svoltando sulla fascia sinistra.

ilnapolista © riproduzione riservata