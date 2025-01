Alexis Sanchez, per il Telegraph è stato “il presagio del caos finanziario dello United”

Lo stipendio da superstar-fiasco fece sì che molti giocatori pretesero un aumento. E la lezione non è servita, lo si è visto anche con Cavani, Ronaldo e Casemiro.

Il Telegraph incolpa Alexis Sanchez per aver rovinato le finanze del Manchester United. I Red Devils, infatti, arrivarono a pagarlo circa 30 milioni di euro all’anno, con i suoi compagni che pretesero anch’essi un aumento di stipendio. United e Arsenal, i suoi ex club in Inghilterra, si sfideranno in Fa Cup domenica.

La rovina finanziaria dello United ha un nome e cognome: Alexis Sanchez

Il quotidiano inglese scrive:

Sono passati quasi sette anni da uno dei trasferimenti più fatali e deplorevoli nella storia della Premier League; una mossa che ha avuto conseguenze durature per entrambi i club e la decisione ha segnato la reputazione del giocatore coinvolto. Al momento del suo arrivo all’Old Trafford, il 22 gennaio 2018, Sánchez era ampiamente considerato uno dei migliori giocatori del pianeta. Quando poi arrivò all’Inter, fu considerato il volto della tossicità che aveva danneggiato lo United. Lui stesso ha dichiarato che voleva andare via dai Red Devils dopo solo un giorno per tornare all’Arsenal. Nella sua ultima stagione con i Gunners segnò 30 gol in 51 partite, allo United 2 reti in 27 presenze. Ora è tornato all’Udinese, il club in cui si è fatto conoscere, dopo aver vinto due scudetti con l’Inter.

Ma ancora oggi lo United sta pagando a caro prezzo la decisione di aver dato un contratto gonfiato al cileno (560.000 sterline a settimana). Gli altri giocatori iniziarono a chiedere maggior guadagno e così il club si è destabilizzato, sia per le finanze che per rendere felice lo spogliatoio. Il contratto da superstar di Sanchez rappresentò un grave errore da parte dello United, e negli anni successivi non hanno ancora imparato la lezione. Edinson Cavani, Raphaël Varane, Cristiano Ronaldo e, più recentemente, Casemiro, sono arrivati nel club in età pari o superiore a 28 anni, con stipendi enormi. È quindi così che Sánchez sarà ricordato? Come una sorta di presagio di caos finanziario? Per lo United, probabilmente sì.

