Al Dortmund c’è confusione, è stato esonerato l’allenatore. Il club ha accettato l’offerta di 45 milioni. Lui in Germania ne guadagna 2,5

Adeyemi ha cambiato idea, ora vuole il Napoli (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo racconta che il tedesco Adeyemi (secondo obiettivo del Napoli, il promo Garnacho) adesso vorrebbe accettare l’offerta degli azzurri. Adeyemi ha 23 anni, è velocissimo, sotto porta è un lavezziano diciamo così.

Scrive la Gazzetta

Il Napoli, sottotraccia, aveva cominciato a lavorare su due nomi assai graditi ad Antonio Conte. Garnacho, appunto. E Karim Adeyemi, esterno volante del Borussia Dortmund. E i primi contatti con il club erano stati positivi, tanto che arrivò in fretta il

permesso per poter parlare col calciatore. Adeyemi, però, chiuse subito la porta, non convinto della possibilità di un trasferimento

a gennaio. Ma a Dortmund sono giorni complicati, il club ieri ha esonerato il tecnico Sahin dopo la sconfitta in Champions a Bologna. E poi sul mercato sta puntando forte su Akgun del Galatasaray. Un quadro di incertezza che non piace più ad Adeyemi,

che così ieri – informato della possibilità di riaprire il dialogo con il Napoli – ha fatto sapere di essere disponibile a discutere di

un suo trasferimento in questa sessione di mercato.

Adeyemi a Dortmund guadagna 2,5 milioni più bonus

Un’inversione a U che ha spinto il Napoli a riavviare immediatamente i contatti con il Borussia. Il club tedesco valuta

Adeyemi 40-45 milioni. E il Napoli può arrivarci, ma sempre con i bonus. Ma prima di approfondire il dialogo, serve la certezza

dell’apertura di Karim al trasferimento in Italia. Adayemi a Dortmund guadagna 2,5 milioni più bonus fino al 2027, logico

pensare che per andare a Napoli chiederebbe almeno un milione in più, fino al 2030. Senza contare le commissioni varie necessarie per chiudere un’operazione importante in pochissimo tempo.

