Zirkzee è il settimo peggior attaccante della storia del Manchester United (Telegraph)

Nel calcio, persino i club più prestigiosi come il Manchester United non sono immuni da errori quando si tratta di scegliere i propri attaccanti. E questo appare chiaro. Da qui a redigere una classifica dei peggiori dieci attaccanti della storia dello United è un attimo, o almeno così l’ha intesa il The Telegraph. Il quotidiano inglese, forte anche della prestazione poco efficiente (eufemismo) di Joshua Zirkzee della scorsa giornata di Premier, sostituito al 33esimo minuto da Amorim, ha deciso di “ricordare” i ben altri acquisti poco azzeccati dei Reds in fatto di numero 9.

Zirzkee è al settimo posto nella classifica dei peggiori attaccanti della storia dello United (The Telegraph)

Tra questi, troviamo calciatori che hanno affrontato sfortuna come Dion Dublin, fermato da un grave infortunio appena iniziata la sua avventura, e Diego Forlán, che, pur faticando all’inizio, ha regalato alcuni momenti memorabili come una doppietta ad Anfield contro il Liverpool. Altri, invece, sono stati vittime di scelte di mercato sbagliate o di situazioni sfavorevoli, come Odion Ighalo, che ha visto il suo breve periodo allo United interrotto dalla pandemia, e Radamel Falcao, ormai lontano dal suo periodo d’oro quando arrivò a Manchester.

La lista prosegue con giocatori come Wout Weghorst, acquistato con grandi aspettative ma incapace di segnare anche un solo gol in campionato, e Alexis Sanchez (che è al primo posto ndr), il cui passaggio dall’Arsenal allo United si è rivelato un clamoroso fallimento nonostante l’ingaggio stellare e le aspettative altissime. Non mancano neppure esempi di attaccanti del passato, come Garry Birtles o Ted MacDougall, il cui rendimento deludente è rimasto impresso nella memoria dei tifosi.

All’interno di questa rassegna di storie sfortunate o fallimenti spicca il caso più recente, quello di Joshua Zirkzee. La parabola dell’ex Bologna – dopo il gol all’esordio – si è rapidamente invertita, con prestazioni sempre meno convincenti e una fiducia in se stesso che sembra essersi sgretolata. La sua apparizione (letteralmente) contro il Newcastle, durata appena 33 minuti prima di essere sostituito, è stata un momento emblematico del suo percorso.

Ciò che rende la vicenda di Zirkzee particolarmente significativa – spiega il Telegraph – è che evidenzia un problema più ampio nel Manchester United degli ultimi anni: una tendenza a puntare su giocatori che, per varie ragioni, non si adattano all’ambiente o al sistema di gioco del club. Nel caso di Zirkzee, la giovane età e la mancanza di esperienza a livelli così alti potrebbero aver contribuito alle difficoltà incontrate.

Di seguito riportiamo la classifica “muta” redatta dal quotidiano (dal migliore al peggiore ndr):

10. Dion Dublin

9. Diego Forlán

8. Peter Davenport

7. Joshua Zirkzee

6. Odion Ighalo

5. Ted MacDougall

4. Garry Birtles

3. Radamel Falcao

2. Wout Weghorst

1. Alexis Sanchez

