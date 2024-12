Zidane sta aspettando la Francia per tornare ad allenare (As)

L’ex tecnico del Real continua a vivere a Madrid ed è in attesa di una grande proposta. Il contratto del ct Deschamps scade nel 2026.

Zinedine Zidane è ancora senza panchina, dopo l’ultima esperienza al Real Madrid. Tuttavia, continua a vivere nella capitale spagnola.

Secondo quanto riportato da As: il tecnico ha ancora lo stesso obiettivo di prima: essere un giorno allenatore della Francia. Sta aspettando una proposta.

🇫🇷 Zidane mantiene su objetivo personal: ser algún día seleccionador de Francia 👀 Por ahora vive en Madrid, a la espera de una propuesta a la altura 🤔 ¿Crees que terminará dirigiendo a les Bleus? pic.twitter.com/TvBKnwILhS — Diario AS (@diarioas) December 28, 2024

Riuscirà nel suo intento di prendere il posto di Deschamps, il cui contratto scadrà dopo i Mondiali 2026?

Il 27 maggio 2021, Zinedine Zidane ha salutato il Real Madrid a un anno dalla fine del contratto. Ed ha chiuso lì. Sono passati ormai tre anni e mezzo. E Zidane è un caso “insolito”, così lo definisce Marca: “la storia di un allenatore di successo che non mette piede in panchina da più di tre anni, come se avesse silenziosamente rinunciato a una professione nella quale aveva raggiunto la perfezione con il Real Madrid”.

Dal 2016 al 2018 e dal 2019 al 2021 hanno vinto undici titoli: 2 campionati spagnoli (2017, 2020), 2 Supercoppe spagnole (2017, 2020), 3 Champions League (2016, 2017, 2018), 2 Supercoppe europee (2016). , 2017) e 2 Mondiali per club (2016, 2017). “Un curriculum spettacolare che fino a non molto tempo fa lo rendeva il secondo allenatore più vincente del Real Madrid. Le tre Champions League consecutive sono storia del calcio. Ma Zizou è scomparso e non è per mancanza di offerte“.

