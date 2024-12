Che fine ha fatto Zidane? L’allenatore così vincente che (forse) ha smesso di allenare

Marca: non allena dal Real 2021, ogni volta che una big bussa alla sua porta dice no, grazie. Intanto il suo staff s’è disperso per il mondo

Il 27 maggio 2021, Zinedine Zidane ha salutato il Real Madrid a un anno dalla fine del contratto. Ed ha chiuso lì. Sono passati ormai tre anni e mezzo. E Zidane è un caso “insolito”, così lo definisce Marca: “la storia di un allenatore di successo che non mette piede in panchina da più di tre anni, come se avesse silenziosamente rinunciato a una professione nella quale aveva raggiunto la perfezione con il Real Madrid”.

Dal 2016 al 2018 e dal 2019 al 2021 hanno vinto undici titoli: 2 campionati spagnoli (2017, 2020), 2 Supercoppe spagnole (2017, 2020), 3 Champions League (2016, 2017, 2018), 2 Supercoppe europee (2016). , 2017) e 2 Mondiali per club (2016, 2017). “Un curriculum spettacolare che fino a non molto tempo fa lo rendeva il secondo allenatore più vincente del Real Madrid. Le tre Champions League consecutive sono storia del calcio. Ma Zizou è scomparso e non è per mancanza di offerte“.

“Manchester United, Juventus, PSG e Bayern hanno bussato più volte alla sua porta negli ultimi anni, così come alcune delle migliori squadre del pianeta. Ma Zidane risponde sempre allo stesso modo: no, grazie”.

Vive a Madrid, rompe la sua routine solo per viaggiare a Parigi e Aix-en-Provence, nel sud della Francia, vicino a Marsiglia, dove ha la sua scuola “Zidane Five Club”, il cui obiettivo finale è la integrazione dei giovani a rischio di esclusione attraverso lo sport.

E quindi? Ha smesso? Secondo Marca, no. Ma lui vede solo il Real Madrid e la nazionale francese. “Solo un progetto davvero innovativo potrebbe fargli riconsiderare le sue idee, ma per ora questo non è arrivato. Insistiamo: Bayern, Manchester United e Juventus, tra tante altre, hanno bussato alla sua porta e lui ha detto no a tutte. Zidane, che ha ritrovato buoni rapporti con Florentino Pérez, è consapevole che la panchina del Real Madrid è impossibile. Non ci pensa. Anche con la Francia non ci sono novità in vista, con Deschamps rinnovato fino al Mondiale 2026. Quindi Zidane la prende con calma”.

Nel frattempo il tuo team s’è sparpagliato in giro per il mondo: il suo secondo, David Bettoni , dirige il Club Africain della Tunisia, con lui c’è il suo ultimo preparatore atletico, il professor Gregory Dupont. Hamidou Msaidie ha messo da parte il calcio per creare una piattaforma di allenamento personale. È l’amministratore delegato di una società chiamata Slowmotions. L’allenatore dei portieri, Roberto Vázquez, lavora nella Federcalcio spagnola.

